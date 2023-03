Mission à l'international : Tourisme Montréal signe une entente prometteuse avec Mexico





MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Maintenant que les restrictions sanitaires liées à la pandémie sont chose du passé, Tourisme Montréal renoue avec le marché mexicain.

Si la métropole a reçu près de 88 000 touristes mexicains en 2019, le bilan fut évidemment bien moins réjouissant avec la pandémie ; en 2020 et 2021, la moyenne s'est établie à 18 500. En 2022, ce nombre s'est élevé à 64 000.

Le PDG de Tourisme Montréal Yves Lalumière s'est récemment rendu au Mexique afin de conclure un protocole d'entente avec le Secrétariat du tourisme de Mexico.

« Nous avons déjà une relation forte avec Mexico et cet accord vient assurer une croissance marquée de l'achalandage en provenance du sud. Nous avons convenu de travailler en étroite collaboration pour promouvoir le tourisme dans nos deux belles grandes villes. Nous partagerons notamment nos bonnes pratiques en développement durable et échangerons sur nos visions d'une ville culturellement riche » souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

L'objectif du voyage était également de promouvoir la gastronomie montréalaise auprès des médias et des réseaux des professionnels du voyage à Mexico. La délégation, composée de quelques partenaires de l'industrie touristique dont Station Mont-Tremblant et Bonjour Québec, était alors accompagnée de la talentueuse chef Reagan Steinberg, propriétaire du restaurant Arthur's Nosh Bar. Elle a offert de nombreuses prestations culinaires dont l'une à la soirée Saveur de Montréal organisée à la résidence de la déléguée générale du Québec au Mexique, Mme Stéphanie Allard-Gomez.

Ce voyage était complémentaire à celui effectué un mois plus tôt, aux côtés de la mairesse de Montréal Valérie Plante et une vingtaine d'entreprises d'ici gravitant dans l'industrie des arts. Ce dernier avait spécifiquement pour objectif de développer de nouveaux partenariats entre les artistes de Montréal et du Mexique.

La volonté de Tourisme Montréal d'inviter les voyageurs du Mexique à profiter de l'ambiance unique de la métropole ne date pas d'hier. Un premier protocole de collaboration a été signé en mars 2020, avant le début de l'urgence sanitaire, dans le cadre d'une mission commerciale réunissant plusieurs acteurs du milieu des affaires montréalais à Mexico.

