Tremblements de terre: La Commission européenne et la présidence suédoise du Conseil organiseront une conférence internationale des donateurs en faveur de la population turque et syrienne, le 20 mars à Bruxelles *

BRUXELLES, 10 March 2023 / PRN Africa / -- L'UE et ses États membres ont l'intention de prendre des engagements importants en vue d'une assistance supplémentaire pour aider la Turquie et la Syrie à se reconstruire et à se remettre sur pied. L'UE appelle ses partenaires de la communauté internationale et les donateurs dans le reste du monde à faire preuve de solidarité avec la population turque et syrienne dans ces circonstances difficiles en mobilisant des engagements à la hauteur des dommages subis.

Dès lors, le 20 mars à Bruxelles, la Commission européenne et la présidence suédoise du Conseil de l'UE organiseront une conférence internationale des donateurs afin de soutenir les populations turque et syrienne touchées par les récents tremblements de terre dévastateurs.

Accueillie conjointement par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et par le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, pour la présidence suédoise du Conseil, et organisée en coordination avec les autorités turques, la conférence des donateurs sera ouverte aux États membres de l'UE, aux pays candidats et candidats potentiels, aux pays voisins et partenaires, aux membres du G20 ? à l'exception de la Russie ? aux États membres du Conseil de coopération du Golfe, ainsi qu'aux Nations unies, aux organisations internationales, aux acteurs humanitaires et aux institutions financières internationales et européennes.

«Six semaines après les tremblements de terre dévastateurs qui ont secoué la Turquie et la Syrie, nous nous réunissons pour venir en aide aux survivants de cette tragédie. Notre solidarité restera aussi forte qu'elle l'a été dans les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre. Il faut que les populations en Turquie et en Syrie sachent que nous sommes à leurs côtés à longue échéance. J'invite toutes les nations et tous les donateurs, publics et privés, à apporter leur contribution et à honorer la mémoire des vies perdues et l'héroïsme des premiers secouristes et, surtout, à construire ensemble un avenir meilleur pour les survivants».

La présidente Ursula von der Leyen

«Les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie sont une catastrophe d'ampleur historique. La perte de vies humaines, d'habitations, ainsi que la souffrance humaine me désolent. Les conséquences sont absolument épouvantables. À la présidence du Conseil de l'Union européenne, la Suède fera tout ce qui est en son pouvoir, avec l'Union européenne et ses partenaires internationaux, pour aider les personnes touchées los des prochaines étapes de la remise en état et d'un rétablissement initial.»

Ulf Kristersson, Premier ministre suédois.

Les préparatifs de la conférence internationale des donateurs ont débuté à la suite des premières discussions entre le commissaire au voisinage et à l'élargissement, Olivér Várhelyi, le ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur, Johan Forssell, et les autorités turques, lors de la récente visite de ces derniers à Ankara.

Les invitations devraient être envoyées sous peu.

Contexte

À la suite des tremblements de terre du 6 février, l'UE a immédiatement envoyé son aide (équipes de recherche et de sauvetage, équipes médicales, abris et médicaments) via le mécanisme de protection civile de l'Union. Elle a également rapidement alloué une aide humanitaire aux personnes touchées dans les deux pays, et mobilisé ses stocks d'urgence par l'intermédiaire de la capacité d'intervention humanitaire européenne et de RescEU.

Au total, près de 12 millions d'euros d'aide humanitaire de l'UE ont été alloués pour répondre aux besoins immédiats de la population en Turquie, et quelque 10 millions d'euros ont été immédiatement mobilisés pour faire face aux conséquences immédiates du tremblement de terre en Syrie.

Quelque 1 750 secouristes et 111 chiens pisteurs ont été déployés par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'Union (MPCU) afin de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage en Turquie. Les équipes de recherche et de sauvetage déployées par l'intermédiaire de ce mécanisme ont sauvé plusieurs vies. Vingt États membres de l'UE, dont la Suède, et le Monténégro ont offert à la population turque des millions de biens, notamment des abris, des dispositifs de chauffage, des groupes électrogènes, du mobilier, du matériel médical, des kits d'hygiène, des denrées alimentaires et des vêtements chauds. La Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Albanie ont également déployé des équipes médicales, et les Pays-Bas ont proposé un avion d'évacuation médicale par l'intermédiaire du MPCU. Deux mille tentes et 8 000 lits mobilisés par l'intermédiaire de la réserve rescEU hébergée par la Roumanie sont arrivés dans le pays, ainsi que 500 abris d'urgence équipés de 2 500 lits prélevés sur le stock entreposé en Suède.

L'UE apporte une aide à la population syrienne touchée par le tremblement de terre, tant dans les zones contrôlées par le gouvernement que dans les zones non contrôlées par le gouvernement. Six vols organisés par l'intermédiaire de la capacité d'intervention humanitaire européenne (EHRC) ont déjà permis d'acheminer, vers le nord-ouest de la Syrie et les zones contrôlées par le gouvernement, une aide indispensable, provenant des stocks de l'UE entreposés à Dubaï et à Brindisi. Des tentes adaptées aux conditions hivernales, des dispositifs de chauffage, des couvertures et des vêtements chauds, des kits d'hygiène, des équipements et consommables médicaux ainsi que des unités médicales, des lits de camp et d'autres biens d'urgence sont livrés à la population syrienne frappée par le séisme. En outre, 16 pays européens ont offert une aide en nature à la population syrienne via le mécanisme de protection civile de l'Union. L'aide est acheminée par l'intermédiaire de plateformes à Beyrouth et Gaziantep, où des experts de la protection civile de l'UE aident à coordonner la réception des dons. Une parfaite coordination de tous les acteurs concernés sera essentielle à mesure que nous progressons.

La conférence internationale des donateurs se tiendra en marge du Forum humanitaire européen, organisé conjointement, les 20 et 21 mars 2023, par la Commission européenne et la présidence suédoise du Conseil. Le Forum aura lieu dans le contexte d'une forte augmentation des besoins humanitaires, d'un changement des réalités géopolitiques et d'un rétrécissement de l'espace humanitaire. Il constituera une plateforme permettant aux acteurs européens et à la communauté internationale de discuter des défis humanitaires actuels, parmi lesquels le déficit de financement humanitaire et la nécessité d'élargir la base de donateurs.

Outre la conférence internationale des donateurs, l'UE accueillera, les 14 et 15 juin, la septième conférence de Bruxelles sur l'avenir de la Syrie et des pays de la région dont l'objectif sera à la fois d'orienter l'engagement international vers un règlement politique du conflit et de susciter des promesses d'aide humanitaire en faveur de la Syrie et en soutien des réfugiés syriens et de leurs communautés d'accueil dans l'ensemble de la région. L'UE et ses États membres sont restés les principaux donateurs soutenant la population en Syrie et dans la région depuis le début de la crise en 2011.

