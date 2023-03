Inmarsat : des vols plus écologiques bientôt en Italie avec la participation d'ITA Airways au programme de modernisation du trafic aérien d'Iris





Des vols reliés numériquement au départ et à destination de l'Italie seront disponibles à partir de cet été, grâce au déploiement de la technologie révolutionnaire de liaison de données Iris de l'Agence spatiale européenne (ESA) et d'Inmarsat dans les postes de pilotage de toute la flotte d'avions d'ITA Airways, ce qui contribuera à la modernisation de l'espace aérien en Europe.

ITA Airways sera le premier transporteur européen à se joindre à Iris. Ce programme permet aux avions d'emprunter des itinéraires plus économes en carburant en fournissant des communications numériques par satellite pour compléter les liaisons de données VHF, dont la capacité est sur le point de s'épuiser dans l'espace aérien encombré. Sans liaisons de données rapides et fiables entre les avions et le sol, les gestionnaires du trafic aérien ne peuvent pas réaliser la réduction de 8 à 10 % des émissions de CO 2 identifiée par EUROCONTROL découlant de l'amélioration de la gestion du trafic aérien (ATM). Iris permettra aux acteurs de la gestion du trafic aérien de mieux anticiper et collaborer afin de maximiser l'utilisation de l'espace aérien, de limiter l'impact des perturbations sur les passagers tout en réduisant les émissions.

La compagnie nationale italienne équipera l'ensemble de sa flotte de nouveaux Airbus A320neo et A330neo livrés avec SwiftBroadband-Safety (SB-S) d'Inmarsat, la plateforme primée qui équipe plus de 230 avions dans le monde et qui anime Iris. Ses appareils joueront également un rôle important dans les vols de démonstration d'Iris, qui se dérouleront dans l'espace aérien européen pris en charge par 14 fournisseurs de services de la navigation aérienne (ANSP) au cours de l'année 2023.

Cette nouvelle intervient alors que cinq autres compagnies aériennes ont équipé leurs avions avec le système SB-S d'Inmarsat, après que le terminal Light Cockpit Satcom (LCS) d'Airbus soit devenu disponible à la commande en décembre 2022. Les utilisateurs actuels du système SB-S sont Virgin Atlantic, Jet2 et Transavia Airlines, ainsi qu'ITA Airways et easyJet.

Parmi les sept compagnies aériennes européennes, 72 livraisons d'avions équipés du terminal LCS d'Airbus sont prévues entre 2023 et 2024. Les terminaux Inmarsat compatibles avec Iris installés dans de nombreuses autres compagnies aériennes commerciales européennes contribueront au plan directeur du programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR).

Alessio Leone, responsable des opérations Camo chez ITA Airways, a déclaré : « ITA Airways est née pour garantir à l'Italie une connectivité de qualité en mettant l'accent sur l'impact environnemental grâce à un investissement important dans une flotte homogène et technologiquement avancée qui, en 2026, sera composée à 80 % d'avions de nouvelle génération, devenant ainsi la flotte la plus verte d'Europe. Nous sommes fiers de participer au programme Iris, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et reflète deux des piliers fondamentaux d'ITA Airways : le développement durable et l'innovation. ITA Airways est le premier transporteur aérien à service complet en Europe dont la nouvelle flotte est entièrement équipée de cette technologie de pointe d'Inmarsat Aviation, ce qui présente des avantages sur le plan opérationnel et environnemental. »

Joel Klooster, vice-président principal des opérations aériennes et de la sécurité chez Inmarsat Aviation, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir ITA Airways en tant que deuxième compagnie aérienne à rejoindre Iris, quelques mois seulement après l'annonce de l'arrivée d'easyJet en tant que première compagnie aérienne. Cela témoigne de l'élan impressionnant qui continue à se développer autour du programme, alors qu'il se rapproche de l'introduction d'un service commercial en Europe cette année, suivie d'un déploiement mondial complet. Iris marquera un changement radical dans la gestion du trafic aérien, apportant des avantages opérationnels et environnementaux aux compagnies aériennes et au secteur de l'aviation dans son ensemble, tout en améliorant l'expérience de vol pour les passagers. »

Javier Benedicto, directeur par intérim des télécommunications et des applications intégrées à l'ESA, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir la numérisation du ciel européen par l'espace, qui contribuera à rendre l'aviation plus écologique. L'ESA a développé le système Iris en partenariat avec Inmarsat et nous accueillons ITA Airways comme le premier transporteur à service complet et la deuxième compagnie aérienne à s'engager à l'utiliser. Investir dans l'espace, c'est améliorer la vie sur Terre. »

À PROPOS D'ITA AIRWAYS

ITA Airways est une société entièrement détenue par le ministère de l'Économie et des Finances pour l'exercice d'une activité dans le secteur du transport aérien. L'objectif d'ITA Airways est de créer un transporteur aérien efficace et innovant qui devienne le point de référence pour garantir à l'Italie une connectivité de qualité à la fois avec les destinations internationales, afin d'encourager le tourisme et le commerce extérieur, ainsi qu'à l'intérieur du pays, en profitant également de la mobilité intégrée train-air. ITA Airways met le meilleur service client au centre de sa stratégie (à travers une forte numérisation des processus qui assurent une expérience de premier plan et des services personnalisés), combinée au développement durable, déclinée dans son aspect environnemental (nouveaux avions verts et technologiquement avancés, utilisation de carburants durables), social (égalité et inclusion pour une entreprise prônant la neutralité des sexes) et de gouvernance (intégration du développement durable dans les stratégies et processus internes). ITA Airways est membre de l'alliance SkyTeam depuis octobre 2021.

À PROPOS D'INMARSAT

Inmarsat fournit des communications mobiles mondiales de pointe, innovantes, avancées et exceptionnellement fiables à travers le monde, aussi bien dans les airs qu'en mer et sur terre, qui permettent l'existence d'une nouvelle génération de services commerciaux, gouvernementaux et critiques. Inmarsat propulse la numérisation du secteur maritime, rendant les opérations plus efficaces et plus sûres que jamais. Inmarsat ouvre une nouvelle ère de services aux passagers en vol pour l'aviation, tout en garantissant que les avions peuvent voler avec une efficacité et une sécurité maximales. En outre, Inmarsat permet l'expansion rapide de l'Internet des objets (IdO) et apporte la prochaine vague de technologies révolutionnaires qui sous-tendront la société connectée et aideront à construire un avenir durable. Inmarsat développe désormais aussi le premier réseau de son genre pour les communications multidimensionnelles du futur, ORCHESTRA.

En novembre 2021, Inmarsat et Viasat ont annoncé le projet de rapprochement des deux sociétés pour former un nouveau leader des communications mondiales.

À PROPOS D'IRIS

Iris fournit aux compagnies aériennes et aux fournisseurs de services de la navigation aérienne la bande passante et la fiabilité nécessaires pour permettre les échanges numériques entre les avions et les systèmes au sol. La communication numérique de système à système permet de gérer les vols plus efficacement grâce à des opérations basées sur la trajectoire. Ces opérations basées sur la trajectoire en 4 dimensions (4D TBO) améliorent la gestion de la capacité de l'espace aérien, débloquant l'efficacité opérationnelle pour les compagnies aériennes en évitant les schémas d'attente, en accédant à des itinéraires améliorés et à des altitudes optimales, et en utilisant des trajectoires de montée et de descente continues. La capacité supplémentaire de liaison de données fournie par le système SB-S alimentera également une série d'applications numériques embarquées, telles que des optimiseurs de profil de vol à intelligence artificielle et des applications météorologiques en temps réel.

La certification par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de l'ESSP en tant que fournisseur de services de communication pour le service de liaison de données Iris est en voie d'achèvement. Il s'agira du premier fournisseur de services de la navigation aérienne à posséder un certificat paneuropéen qui facilite la fourniture transfrontalière de services de gestion du trafic aérien.

