1 Hotel Hanalei Bay, l'établissement phare de la marque, est désormais ouvert





Le bien-être réimaginé comme un prolongement harmonieux du monde naturel

KAUAI, Hawaï, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- 1 Hotels, la marque hôtelière de luxe axée sur l'art de vivre fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, annonce l'ouverture de 1 Hotel Hanalei Bay, son oasis insulaire phare axé sur la nature et le bien-être, surplombant une partie légendaire de la côte nord de Kauai. Les clients en quête de réconfort et de sérénité dans ce sanctuaire durable pourront nager, faire de la plongée en apnée, du vélo, de la pagaie, du kayak, profiter du soleil et surfer sur une plage légendaire où les autochtones hawaïens ont vécu en harmonie avec la nature pendant des générations et où une scène de surf décontractée prospère toujours. Les pics spectaculaires des montagnes Namolokama et Mamalahoa dominent une vallée verdoyante dont les chutes d'eau emblématiques mettent en valeur la générosité et la beauté époustouflantes de la célèbre « île jardin » d'Hawaï.

« Hanalei Bay est l'aboutissement de tout ce que nous avons cherché à réaliser avec la marque 1 Hotels », a déclaré Barry Sternlicht, le fondateur et président de 1 Hotels. « Ce qui fait de l'ouverture de cette propriété un moment si particulier pour moi, c'est que ma famille et moi avons passé des vacances dans cette zone pendant des décennies. Lors de ma première visite, j'ai trouvé que l'hôtel existant ne correspondait pas à son paysage naturel. J'ai eu l'idée de créer un complexe extraordinaire qui combinerait la magie d'un paysage indigène luxuriant avec la culture et l'histoire riches de la région. Nous avons réalisé cette vision pour offrir une expérience d'hospitalité unique qui rend hommage à ces merveilleuses traditions locales, où la nature est le PDG, où le bâtiment s'intègre à la beauté infinie de son environnement, et où tous nos hôtes peuvent profiter des propriétés de bien-être, d'apaisement et de restauration de l'extraordinaire île de Kauai. »

DESIGN BIOPHILIQUE ET INSPIRATION

« Si vous ne le trouvez pas dans la nature, vous ne le trouverez pas ici » : tel est le principe de design biophilique qui a inspiré la transformation imaginative de 300 millions de dollars de l'hôtel, conformément à la mission de la marque qui consiste à connecter les gens, les lieux et la nature. Des vignes et des plantes indigènes et endémiques se tissent dans des structures à faible impact qui s'intègrent en douceur et harmonieusement dans leur environnement, de sorte que l'hôtel se confond pratiquement avec son site à flanc de falaise. Le plan de conservation pluriannuel a remplacé les espèces non indigènes et envahissantes par une végétation respectueuse de la vie sauvage, notamment l'hibiscus blanc et le nau, originaires des îles hawaïennes. Les techniques de conservation réfléchies racontent naturellement l'histoire sacrée du peuple polynésien, en restaurant près d'un tiers du site avec une végétation indigène et adaptée.

Le hall, la réception et l'entrée en plein air invitent les visiteurs à un voyage au coeur de l'histoire et de la mythologie hawaïennes. Une grande partie du bâtiment d'origine a été supprimée et remplacée par des ruisseaux et des jardins. Les solives en teck récupérées, les murs en pierre de lave puka et les plafonds tissés à la main à partir de l'abacá, une fibre de feuille naturelle récoltée sur un cousin du bananier, sont d'origine locale.

Les 252 chambres aérées et inspirées par la nature de l'oasis, dont 51 suites, donnent une impression de lieu et d'espace sacré avec des planchers tissés à la main à partir de basalte noir local, des meubles en teck et en abaca récupérés et des bains de soleil traditionnels punai. Trois suites spectaculaires et spacieuses - la Puu Poa Ocean Loft Suite à deux étages, la Napali House Suite et la Makana Penthouse - offrent une vue imprenable sur l'océan et les montagnes majestueuses depuis des terrasses privées. Chaque détail de l'intérieur donne du relief aux vues panoramiques - visibles à travers de grandes fenêtres ouvrables - sur la baie scintillante en forme de croissant.

DURABILITÉ

En optant pour une reconstruction plutôt que pour une toute nouvelle construction, le complexe a pu s'ouvrir sur le ciel, épousant chaleureusement l'environnement naturel époustouflant de l'établissement tout en évitant la mise en décharge des déchets. En collaboration avec le partenaire local RE-useHawaii, près de 150 tonnes de mobilier, d'installations, d'équipements et d'autres matériaux ont été récupérés sur place, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 1 Hotel Hanalei Bay est en passe de devenir une oasis certifiée 100 % neutre en carbone et TRUE pour le zéro déchet, à l'instar des autres établissements de la marque aux États-Unis.

Les toits d'un vert intense de la structure ailée tentaculaire réduisent et filtrent les eaux de ruissellement, atténuent l'effet d'îlot thermique et améliorent la qualité de l'air grâce à la séquestration du carbone. Plantés d'herbe pili, de pohinahina et deand nanea, les toits accueillent un jardin de chef biologique où sont récoltés des herbes fraîches, des légumes et des jeunes pousses pour les créations culinaires. La canopée des arbres abrite des bancouliers(kukui), des arbres à pain (ulu) et des bananiers (maia), favorables aux oiseaux et aux abeilles, qui produisent une abondance de fruits servis frais aux clients.

UNE DESTINATION DE BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE

Notre approche intégrée est centrée sur une connexion sincère avec la nature et la culture consciente de la sérénité. Le vaste centre de bien-être propose un menu varié de services, de modèles et de méthodes adaptés aux préférences et aux besoins médicaux, physiques et spirituels de chaque client. Des expériences transformatrices sont proposées par le Bamford Wellness Spa, Anatomy, et 1 Hotels' Within Collection, une catégorie de services d'accueil sélectionnée pour les clients en quête de voyages de bien-être de plusieurs jours et à la carte.

La fondatrice et pionnière du « bio », Carole Bamford, a travaillé avec l'équipe 1 Hotel pour créer le Bamford Wellness Spa un espace de 18 000 m² qui offre un cadre ouvert et serein pour des séances de bien-être destinées à nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Sous la direction de thérapeutes experimentés, des traitements corporels transformateurs inspirés de la culture locale ont recours à des produits spécialement élaborés à partir de plantes médicinales hawaïennes et d'ingrédients naturels et biologiques. Les thérapies sans contact permettent aux clients d'atteindre une série d'objectifs de bien-être dans une seule et même destination. Les services proposés comprennent une chambre de cryothérapie, une chambre hyperbare, des saunas infrarouges avec halothérapie, des bains de glace Dreampod, une salle de méditation Somadome et une chambre de flottaison saline.

Dirigé par l'ancien athlète de la NFL Marc Megna, le centre de remise en forme Anatomy, d'une superficie de 3 000 m², propose des équipements cardio et de renforcement musculaire dernier cri, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des cours collectifs sur l'esprit et les mouvements, une salle dédiée au spinning et à toutes les fonctions, ainsi qu'un entraînement personnel aux performances athlétiques et à la sculpture du corps par les architectes spécialisé Anatomy Body. La salle de gymnastique extérieure en bord de mer est fabriquée à partir d'un bois d'albizia envahissant, provenant d'une réserve forestière locale, offrant ainsi une expérience de musculation naturelle et en plein air en bord de mer. Des espaces intérieurs et extérieurs de yoga offrent un environnement thérapeutique propice à la détente, au rajeunissement et à la restauration. Ils proposent tous divers types d'exercices, en individuel ou en groupe, ainsi que des séances de méditation libre ou guidée.

Lancé en mai 2023, le 1 x Vitahealth Medi Spa offre un programme de médecine intégrée à 360 degrés qui favorise la santé de l'intérieur vers l'extérieur, grâce à une équipe experte de médecins, d'infirmiers agréés et d'infirmiers praticiens spécialisés dans les tests hormonaux et les conseils précis, significatifs et sûrs. Notre riche menu d'options de traitement holistique comprend la thérapie cosmétique aux peptides (favorise la perte de poids, accélère la guérison, réduit l'inflammation, produit du collagène), la thérapie de régulation hormonale (HRT) (améliore le sommeil, réduit l'anxiété), la thérapie de la santé cérébrale (améliore la concentration, la mémoire et la cognition), la thérapie de remplacement hormonal (HRT) (restaure l'énergie et la vitalité), les tests et la consultation neuro-surrénaux, les tests et analyses gastro-intestinaux, nutritionnels et anti-âge.

1 HOTELS' WITHIN COLLECTION ET RETRAITES

Les 22 chambres et suites de la1 Hotels' Within Collection constituent un sanctuaire distinct idéal pour se revigorer, se ressourcer et provoquer des changements fondamentaux qui durent toute la vie. Notre approche intégrée du bien-être allie la guérison par la cuisine, la guérison physique, émotionnelle et spirituelle à un sentiment d'aventure. Des pratiques thérapeutiques saines, renforcées par des technologies de bien-être avancées, constituent la base de voyages personnalisés. Ceux-ci associent des activités de plein air, telles que des randonnées guidées, à des séances de conseil dirigées par des sages du bien-être afin de mettre en harmonie l'esprit, le corps, la nature et l'âme. Le programme Retreat de l'hôtel sera lancé en mai 2023 avec la marque de remise en forme et de bien-être XPT Life, conçue par le célèbre surfeur de grosses vagues Laird Hamilton et l'ancienne joueuse professionnelle de volley-ball et porte-parole de l'athlétisme, Gabby Reece.

GOÛT

Les saveurs alléchantes servies dans les sept restaurants durables de l'hôtel s'inscrivent dans le cadre d'une mission bien ancrée qui consiste à honorer la riche culture locale et des siècles de tradition hawaïenne. Tous les restaurants racontent des histoires extraordinaires sur la terre et la mer à travers des recettes de saison originaires de Kauai et des îles voisines. Tous les restaurants proposent les ingrédients biologiques les plus frais et les plus délicieux, dont beaucoup sont cultivés dans le jardin et les ruchers de notre chef sur place. Les exploitants agricoles communautaires, les pêcheurs et les fournisseurs locaux récoltent les ingrédients pour nos chefs sensibles à la culture locale.

Les options de restauration comprennent 1 Kitchen, un restaurant ouvert toute la journée ; Welina Terrace, qui célèbre l'héritage multiculturel d'Hawaï à travers une cuisine japonaise moderne ; un restaurant au bord de la piscine, The Sandbox ; Kai Maikai, un snack-bar ; Neighbors, un restaurant ouvert toute la journée et proposant des repas à emporter ; Waioli, qui sert des desserts à base de glace pilée ; The Juice Bar ; et le Lobby Farmstand approvisionné quotidiennement en produits locaux.

EXPÉRIENCES IMMERSIVES AU QUOTIDIEN

Le quotidien au complexe propose des expériences uniques, encourageant nos clients à explorer la nature et la culture abondantes à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Les programmes comprennent des cours avec des artistes en résidence, l'observation des oiseaux, la sylvothérapie, le tir à l'arc, les bains de sons naturels, le surf, le kayak de rivière, les randonnées pittoresques et le vélo de montagne, avec des vues qui vous accompagneront longtemps après votre départ.

1 Hotel Hanalei Bay proposera un éventail d'expériences très intéressantes et de moments de pure détente, conçus pour envelopper nos clients dans la beauté et le style de vie de Kauai. Chaque moment de la journée de chaque client - du lever au coucher du soleil - est mis en valeur par une sélection musicale soigneusement choisie pour créer une expérience sonore véritablement transcendante.

Le complexe propose à ses clients un large éventail d'activités sportives traditionnelles, du tennis au pickleball en passant par le golf sur le parcours Princeville Makai Golf Club de renommée mondiale, conçu par Robert Trent Jones Jr. Régulièrement classé parmi les meilleurs parcours du pays par Golf Digest, Golf Week et National Geographic Traveler, , le Club a récemment annoncé l'ouverture d'un parcours de 18 trous, le Championship Mauka Disc Golf Course, conçu par les dirigeants d'Innova Disc Golf, inventeurs de ce sport en 1983.

L'atout naturel le plus extraordinaire du 1 Hotel Hanalei Bay est la baie elle-même. Une destination de surf de classe mondiale qui accueille de façon particulière les surfeurs, des novices aux champions du monde, avec ses vagues au fond sableux proches du rivage pour les débutants, et ses bancs de sable et ses grands récifs pour les surfeurs expérimentés. Les conditions de la baie, qui prévalent toute l'année, conviennent parfaitement aux surfeurs de tous niveaux.

Au 1 Hotel Hanalei Bay, les clients peuvent profiter d'une occasion unique de surfer avec Bill Hamilton, le célèbre surfeur et shaper de Kauai qui fabriquera votre planche de surf personnalisée, collaborera avec vous à sa conception et l'adaptera à votre style de surf. Les clients peuvent programmer une séance avec Hamilton, suivie d'un déjeuner ou d'un dîner privé avec cette légende vivante.

Nagez et profitez du soleil dans l'une des trois piscines salines - la piscine principale se trouve à quelques pas du sable. Jouez avec votre progéniture dans la piscine lagon, conçue avec des affleurements rocheux naturels. Réservée aux adultes, une superbe piscine à débordement et un jacuzzi donnent l'impression de flotter au-dessus des vagues, avec des cabines privées offrant des services complets.

À Seedlings, nos plus jeunes clients découvrent les merveilles des créatures marines de Kauai, les plaisirs du jardinage, comment transformer les débris marins en oeuvres d'art et la véritable signification d'aloha. Ils apprennent l'art ancien du moolelo, ou conte hawaïen, participent à un concours de châteaux de sable et s'imprègnent de la magie des traditions et légendes de l'île à travers la découverte, le jeu, l'exploration et la joie pure de l'un des plaisirs les plus simples de la vie : s'amuser au soleil.

Dans le cadre du partenariat permanent conclu par 1 Hotels, l'Audi e-tron, voiture entièrement électrique, sera le véhicule électrique officiel de 1 Hotel Hanalei Bay. Les clients sont invités à vivre l'expérience Audi en profitant du véhicule avec chauffeur de l'hôtel ou en essayant l'e-tron pendant leur séjour. Des vélos et des vélos électriques sont mis à la disposition des clients pour leur permettre d'explorer les superbes environs, notamment Hanalei, une ville bohème, rustique, intacte et typiquement surf.

Pour permettre à tous les clients d'avoir accès au large éventail d'expériences proposées, et pour assurer une planification claire et sans stress des déplacements, le complexe n'inclut pas de frais de séjour cachés dans ses tarifs. Au-delà des nombreuses expériences incluses, les membres de l'équipe se feront un plaisir d'organiser des excursions personnalisées sur l'île. Au 1 Hotel Hanalei Bay, nous pratiquons un authentique tourisme régénérateur par notre engagement conscient à restaurer et à revitaliser notre environnement naturel tout aussi intentionnellement que nous mettons l'accent sur la restauration de nos clients. Les membres dévoués de notre équipe soutiennent cet engagement en collaborant avec les propriétaires, les agriculteurs, les pêcheurs, les artistes et les gardiens de la culture de la région, afin d'inciter notre équipe et nos clients à rendre la pareille par le biais d'expériences significatives qui non seulement enrichissent les vies individuelles, mais contribuent également à la réalisation des initiatives et des objectifs de conservation de l'île.

Dans tout ce que nous faisons, de jour comme de nuit, nous cherchons à la fois à tranquilliser et à connecter, à transcender et à transporter, et à faire en sorte que tous ceux qui se rendent sur notre île sanctuaire soient transformés à jamais.

Bienvenue au 1 Hotel Hanalei Bay.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières durables qui exploite 1 Hotels, une marque inspirée par la nature et axée sur l'art de vivre qui a été lancée en 2015 avec des établissements à South Beach et Manhattan, qui est désormais présente à Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville et l'établissement phare Hanalei Bay récemment ouvert, et a des projets en développement à Londres (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyadh et Melbourne ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, et qui a des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Dubaï, Riyadh et Rome ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et qui a des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) et Riyadh. Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque d'hôtels de luxe axés sur l'art de vivre et inspirés par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hotels, qui a été lancé en 2015 avec l'ouverture d'établissements exclusifs à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis à Brooklyn, situé sur l'East River, en février 2017, à West Hollywood sur Sunset Boulevard, en juin 2019, à Sanya (Chine) en 2020, à Toronto en 2021, à San Francisco et à Nashville en 2022 et plus récemment l'établissement phare Hanalei Bay, s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en soucier, puisque nous avons, après tout, 1 seul monde. 1 Hotels défend cette vision en intégrant la nature à sa conception et à ses partenariats culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. La marque est en pleine expansion avec des propriétés en cours de développement à Londres (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyadh et Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014127/SH_Hotels_and_Resorts_rooms.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014128/SH_Hotels_and_Resorts_Lobby.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014129/SH_Hotels_and_Resorts_Adult_Pool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592104/1_Hotel_Hanalei_Bay_Logo.jpg

