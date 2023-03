Huawei annonce un nouveau modèle de développement des talents au MWC 2023





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé son modèle « Three Trees » (trois arbres) pour le développement des talents lors du Mobile World Congress (MWC) 2023. Le modèle « Three Trees » fait référence aux enseignants et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, aux apprenants permanents et aux praticiens de l'industrie. Il s'agit de l'offre de Huawei pour développer des talents plus innovants et diligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), facilitant la transformation numérique des industries.

Des professionnels hautement qualifiés des TIC sont la clé de la transformation numérique. Dans sa boussole numérique 2030, l'Union européenne vise à ajouter 20 millions de spécialistes des TIC ; elle espère également qu'au moins 80 % de tous les adultes auront des compétences numériques de base d'ici 2023. Dans le même temps, le livre blanc sur les talents en TIC en Chine met en évidence l'écart des talents en TIC en Chine, qui donnera lieu à environ 21,35 millions de postes vacants d'ici 2035.

Pour atteindre ces objectifs et relever ces défis, Huawei travaille avec des partenaires à la poursuite du modèle « Three Trees ».

Milieu universitaire : Grâce aux académies de TIC de Huawei dans le monde entier, l'entreprise apporte les dernières connaissances et compétences en TIC directement aux enseignants et aux étudiants, facilitant l'accès égal à une éducation de qualité.

Apprentissage permanent : Huawei met constamment à jour son système de fidélisation des talents et ses normes de certification pour aider les professionnels à se perfectionner grâce à une formation étendue.

Professionnels des TIC : Grâce aux services de développement de talents numériques, Huawei vise à doter les leaders de compétences en gestion numérique et les talents de compétences en TIC, de manière à créer collectivement une nouvelle valeur pour les industries.

Miao Fengchun, chef de l'Unité pour la technologie et l'intelligence artificielle dans l'éducation à l'UNESCO, a déclaré que le programme « Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie » de l'UNESCO et de Huawei a joué un rôle de pionnier en aidant les pays africains à construire des écoles numériques ouvertes à tous. Plus de 900 000 enseignants et 15 000 étudiants en Égypte, en Éthiopie et au Ghana ont participé au programme. Ce programme offre également une plateforme d'apprentissage et des ressources numériques, ouvertes à tous les étudiants locaux.

Au cours des cinq prochaines années, Huawei espère former plus d'un million d'étudiants chaque année grâce à la coopération avec les collèges et les universités. Ses programmes visent à cultiver des talents de haute qualité en TIC pour l'avenir, contribuant à accélérer la transformation numérique mondiale.

