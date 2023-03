Le Canada continue à investir pour protéger la nature et l'eau douce en Ontario





TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - La nature fait non seulement partie intégrante de notre identité canadienne, mais elle est également essentielle pour bâtir un avenir prometteur et sain pour les générations à venir. Déjà, le gouvernement du Canada a protégé une quantité historique de terres et d'eaux partout au pays, afin de préserver les lieux qui sont chers à la population canadienne, de protéger diverses espèces et de lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, le gouvernement investit pour continuer de protéger la nature en Ontario.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé un financement de plus de 11,7 millions de dollars pour aider l'Ontario Land Trust Alliance à préserver des milieux humides, des prairies et des forêts qui sont actuellement menacés. S'étendant sur une bonne partie de la province, les projets permettront de protéger jusqu'à 6 000 hectares de ces habitats et d'éviter leur transformation. Les projets permettront également de restaurer 300 hectares supplémentaires d'habitats abritant 60 espèces en péril, dont la Paruline de Kirtland. En plus de protéger des espèces en péril et d'importants écosystèmes dans certains quartiers, ces projets contribueront au maintien de la qualité de l'air et à la lutte contre les changements climatiques, en favorisant le captage et le stockage du carbone.

Le ministre Guilbeault a également annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 850 000 dollars pour soutenir plusieurs projets de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région axés sur la restauration des Grands Lacs. Ces projets amélioreront la qualité de l'eau douce et les habitats aquatiques dans toutes les collectivités environnantes. Par exemple, un projet, financé par l'Initiative de protection des Grands Lacs, permettra de protéger et de restaurer l'habitat aquatique dans le secteur préoccupant de la communauté urbaine de Toronto. Un autre projet, financé par le Programme de financement communautaire ÉcoAction, permettra d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau ainsi que la santé des écosystèmes dans quatre quartiers urbains : Rexdale, Bramalea, the Pocket et Thornhill.

La protection de la nature est doublement utile : elle préserve des endroits et des espèces qui font partie de notre identité canadienne, et elle nous aide à lutter contre les changements climatiques. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement fait un pas de plus vers un avenir prometteur et sain pour la population canadienne.

Citations

« Le Canada - et l'Ontario - joue un rôle important dans la lutte mondiale pour conserver et protéger la biodiversité. Notre pays compte 24 p. 100 des milieux humides, 25 p. 100 des forêts pluviales tempérées et 28 p. 100 des forêts boréales restantes de la planète. Ces écosystèmes revêtent une importance mondiale, car ils absorbent le carbone, atténuent les effets des changements climatiques et protègent la biodiversité. Depuis que le Canada a accueilli le monde entier à Montréal pour la COP15, lors de laquelle l'ambitieux Cadre mondial de la biodiversité a été signé, un consensus mondial s'est dégagé sur le fait que nous devons nous mettre au travail pour protéger nos terres et nos eaux les plus écosensibles. La contribution de l'Ontario est essentielle si nous voulons conserver, restaurer et améliorer ces écosystèmes vitaux et accroître leur résilience. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'Ontario Land Trust Alliance est très reconnaissante du leadership dont fait preuve le gouvernement du Canada en soutenant des projets ambitieux et collaboratifs comme ceux-ci, afin de conserver et de restaurer des écosystèmes biodiversifiés et riches en carbone dans tout l'Ontario. Le soutien à la conservation des terres communautaires offre également d'importants avantages connexes positifs pour les habitats et les écosystèmes très sensibles, très riches en biodiversité et menacés en Ontario, tout en contribuant aux objectifs de lutte contre les changements climatiques du Canada. »

- Alison Howson, directrice exécutive, Ontario Land Trust Alliance.

« En investissant dans les projets de solutions fondées sur la nature, d'eau douce et de milieux humides de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, nous ferons une différence mesurable en protégeant les écosystèmes productifs et en tirant parti des solutions naturelles vitales pour lutter contre les changements climatiques. Nous sommes reconnaissants envers l'honorable Steven Guilbeault et Environnement et Changement climatique Canada pour leur engagement à continuer le travail en vue de renforcer la santé et la qualité des écosystèmes de nos collectivités. »

- John MacKenzie, directeur général, Office de protection de la nature de Toronto et de la région

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 4,8 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles, dont 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature.

s'est engagé à investir 4,8 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles, dont 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Ces projets aideront le Canada à atteindre son objectif de retrancher de 5 à 7 mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année d'ici 2030 grâce à des solutions fondées sur la nature.

à atteindre son objectif de retrancher de 5 à 7 mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année d'ici 2030 grâce à des solutions fondées sur la nature. L'Initiative de protection des Grands Lacs soutient les mesures visant à :

rétablir la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes dans les secteurs préoccupants;



prévenir les algues toxiques et nuisibles;



réduire les émissions de produits chimiques néfastes;



mobiliser les peuples autochtones sur les problèmes touchant les Grands Lacs;



accroître la participation du public grâce à la science citoyenne.

Le programme ÉcoAction apporte un soutien financier aux organisations à but non lucratif et aux organisations non gouvernementales pour des projets locaux axés sur l'action qui permettront d'améliorer la qualité de l'eau et qui contribueront à la protection de l'eau douce au Canada .

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 09:06 et diffusé par :