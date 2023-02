BioAuxilium Research lance les nouvelles trousses d'essais sur les biomarqueurs THUNDERtm TR-FRET et un service amélioré de développement de tests de découverte de médicaments





Lors de la conférence et exposition internationale de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) de San Diego, BioAuxilium Research Inc., une société spécialisée dans les outils biotechnologiques qui se consacre à faciliter l'accès à des trousses de tests validés destinées à la communauté de la recherche biomédicale, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille de technologies sans lavage THUNDERtm time-resolved Förster resonance energy transfer (TR-FRET). La société a lancé simultanément six nouvelles trousses de tests de recherche sur les biomarqueurs, un kit de contrôle du lecteur, et un service amélioré de développement de tests pour la recherche médicamenteuse.

BioAuxilium a développé les nouveaux tests sur les biomarqueurs en réponse aux demandes des clients réclamant des essais cellulaires fiables offrant une alternative aux plateformes coûteuses d'immunoessais telles les technologies d'essais basés sur des perles et autres TR-FRET. Cette nouvelle offre inclut un groupe de six importantes cytokines inflammatoires de la souris (CCL-2/MCP1, IFN-bêta, IFN-gamma, IL-2, IL-6, et TNF-alpha), élargissant ainsi le portefeuille de la société pour atteindre désormais un total de 100 kits de tests cellulaires (76 kinases de signalisation cellulaire, 23 biomarqueurs, et un test cAMP). Le kit de contrôle du lecteur prêt à l'emploi permet aux utilisateurs d'évaluer, en à peine 10 minutes, la pertinence des lecteurs de microplaques compatibles TR?FRET à réaliser des mesures TR-FRET basées sur l'Europium.

Le nouveau service de développement des tests offre trois types de solutions de tests personnalisées: étiquetage des anticorps à l'aide des fluophores TR-FRET exclusifs de BioAuxilium, services de développement de tests personnalisés, et services de développement de trousses personnalisées. Ces solutions personnalisées complètes et flexibles sont conçues pour accélérer le développement des tests, tout en réduisant simultanément les risques, le temps de traitement et le coût.

"BioAuxilium continue de réaliser des avancées majeures avec l'élargissement de son portefeuille de technologies THUNDERtm TR-FRET, suite aux demandes des clients en matière d'immunoessais performants, fiables et abordables," a affirmé Jaime Padros, PhD, Président de BioAuxilium Research. "En outre, nos décennies d'expérience dans le développement et la fabrication d'essais médicamenteux basés sur la technologie TR-FRET nous permet de fournir des résultats offrant des temps de traitement et des prix tout simplement inatteignables par n'importe quel autre service personnalisé de développement de tests," a-t-il ajouté.

La technologie THUNDERtm TR-FRET de BioAuxilium est une plateforme robuste exclusive basée sur une paire de sondes FRET affichant une compatibilité spectrale et un signal TR-FRET améliorés, les meilleures paires d'anticorps sélectionnées tout spécialement pour le test TR-FRET, et un groupe de tampons optimisés de lyse et d'essais. En outre, le protocole "Ajout-incubation-lecture" de la plateforme d'immunoessais, combiné à sa compatibilité totale avec différents lecteurs TR-FRET, facilite les flux de travail optimisés et l'automatisation pour un criblage à haut débit. L'ensemble des tests THUNDERtm TR-FRET est largement validé afin de garantir spécificité, sensibilité, reproductibilité et constance de la qualité d'un lot à l'autre.

À propos de BioAuxilium Research Inc.

BioAuxilium est une société canadienne privée spécialisée dans la fourniture d'outils biotechnologiques, et fondée par des scientifiques experts en matière de dosage. Elle se concentre sur le développement et la fabrication de kits de tests de qualité supérieure, très conformes, qui accélèrent la recherche biomédicale. Les kits de BioAuxilium sont basés sur sa technologie brevetée améliorée, THUNDERtm TR-FRET. Ils sont proposés à un prix exceptionnel et sont accompagnés de fiches techniques riches en informations et d'un support technique spécialisé. Bioauxilium fournit également des services personnalisés dans le développement de tests à l'aide de diverses technologies sur une base contractuelle. Les produits et services de la société sont disponibles directement pour les clients basés aux Etats-Unis et au Canada, et par l'intermédiaire du réseau de distributeurs internationaux de la société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 11:35 et diffusé par :