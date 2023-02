Le gouvernement du Canada investit 2,5 millions de dollars à l'appui de la santé mentale des personnes âgées et des aidants





Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer les personnes les plus touchées par la COVID-19

NORTH YORK, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - De nombreuses personnes au Canada sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais certains groupes sont confrontés à des défis particuliers en raison du racisme systémique, de la discrimination, de leur statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. La pandémie de COVID-19 a touché plus durement ces communautés en quête d'équité et a exacerbé les problèmes de santé mentale au sein de celles-ci. Les personnes âgées ont notamment connu de nombreuses difficultés sur le plan de la santé mentale.

L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés, annonce aujourd'hui, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendance et ministre associée de la Santé, l'octroi d'un financement de 2,5 millions de dollars à la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Dans le cadre de son projet, la Coalition fera une synthèse des meilleures données probantes sur l'anxiété, les symptômes comportementaux de la démence, la dépression et les troubles liés à la consommation de substances chez les personnes âgées, pendant la pandémie de COVID-19 et après. Le projet prévoit l'élaboration et la diffusion de lignes directrices, de formations, d'outils et de ressources à l'intention des fournisseurs de soins de santé, des aidants et des personnes âgées, afin de favoriser et de protéger la santé mentale de ces dernières.

Ce projet devrait permettre de joindre 241 000 professionnels de la santé. Il sera guidé par des groupes de travail représentant l'expertise pancanadienne dans les domaines de la gérontologie, de la gériatrie, de la psychiatrie, de la dépendance, du travail social et des soins infirmiers, entre autres. Le projet intégrera également les perspectives des personnes âgées ayant une expérience vécue ainsi que de leurs aidants naturels.

Cette annonce fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour des projets qui visent à favoriser la santé mentale et à prévenir la maladie mentale au sein des populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19, notamment les jeunes, les aînés, les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Canadiens noirs et racisés, les travailleurs de première ligne et les autres travailleurs essentiels ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été, et continue d'être, particulièrement touchée en raison de la pandémie.

Le gouvernement du Canada est résolu à poursuivre son étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que les investissements soient utilisés dans l'intérêt des patients et des travailleurs de la santé.

«?La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la santé mentale des Canadiennes et des Canadiens, particulièrement sur celle des personnes âgées. Le financement annoncé aujourd'hui aidera la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées à sensibiliser les travailleurs de la santé et les soignants, aux défis uniques auxquels les aînés sont confrontés en matière de santé mentale. La santé mentale, c'est la santé, et en répondant aux besoins particuliers des aînés, nous les aiderons à vivre une vie plus heureuse et plus saine. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

« Favoriser la santé mentale positive et le bien-être fait partie des priorités de notre gouvernement. Avec la pandémie de COVID-19, il nous a été très difficile de répondre aux besoins en matière de santé mentale des personnes âgées. La pandémie a toutefois été un catalyseur de changement, d'innovation et de discussions franches contribuant à réduire la stigmatisation et à éliminer les obstacles aux soins. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Conscients que les problèmes de santé mentale ne constituent pas un aspect normal du vieillissement, nous cherchons, à soutenir le nombre croissant de personnes âgées à risque de dégradation de la santé mentale, à prévenir les troubles de santé mentale et à promouvoir le bien-être mental pour tous, grâce à ce financement du gouvernement du Canada. Nous informerons les professionnels de la santé, les personnes âgées, les soignants et le grand public des pratiques exemplaires fondées sur des preuves dans les domaines de la dépression, de la dépendance, de l'anxiété et des comportements liés à la démence.?»

Claire Checkland

Directrice générale, Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la santé mentale des Canadiens tout au long de la pandémie de COVID-19 et par la suite.

est résolu à soutenir la santé mentale des Canadiens tout au long de la pandémie de COVID-19 et par la suite. Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il a l'intention de collaborer avec les provinces et les territoires sur quatre priorités communes en santé afin d'améliorer les soins de santé intégrés proposés à la population canadienne, ce qui comprend l'accroissement de l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances.

a annoncé qu'il a l'intention de collaborer avec les provinces et les territoires sur quatre priorités communes en santé afin d'améliorer les soins de santé intégrés proposés à la population canadienne, ce qui comprend l'accroissement de l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

l'Université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du . Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien modéré par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien modéré par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre en tout temps des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

