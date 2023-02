Sensormatic Solutions by Johnson Controls reçoit le prix "Top Supplier Retail 2023" en tant que fournisseur de solutions du groupe Adidas dans la catégorie "Best Instore Solution".





Sensormatic Solutions, le portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, a reçu le prix " Top Supplier Retail 2023 " en tant que fournisseur de solutions du groupe Adidas dans la catégorie " Best Instore Solution ". Le prix a été annoncé lors de la cérémonie de remise des prix ReTa dans le cadre de l'EuroShop dans le cadre du salon EuroShop.

Aujourd'hui, les détaillants sont à la recherche de nouvelles solutions innovantes pour offrir un parcours d'achat hyperpersonnalisé, cohérent et unifié sur tous les points de contact. En outre, la capacité à maximiser les conversions des clients grâce à des informations prédictives et prescriptives reste une priorité absolue pour les détaillants. Le groupe Adidas, qui met l'accent sur le consommateur, recherchait une solution technologique capable de relever ces défis tout en permettant de cartographier le parcours du consommateur depuis la rue, jusqu'à la caisse.

En collaboration avec Sensormatic Solutions, le groupe Adidas a mis en oeuvre une solution par le biais d'une série de points de contact de données qui suivent de près le parcours du consommateur. En utilisant la technologie VLU (Visual Line Up) dans le paysage du magasin CCTV, le groupe Adidas a pu capturer les mouvements des clients, y compris ceux qui passaient devant, s'attardaient devant la vitrine ou entraient dans le magasin, ainsi que leur parcours dans les différentes zones du magasin et les zones d'activation. Cela a permis de cartographier les parcours des clients et de fournir une multitude d'informations qui ont contribué à améliorer la conception et le merchandising des magasins, à valider les campagnes de marque et les activités d'activation, ainsi qu'à renforcer la fidélité des clients et l'acquisition de nouveaux acheteurs.

« En travaillant côte à côte avec Adidas et d'autres partenaires technologiques, nous avons pu concevoir et mettre en oeuvre une solution qui a fourni au groupe Adidas des informations clés pour améliorer les opérations en magasin et l'engagement des clients », a déclaré Sean Lee, vice-président régional et directeur général en EMEA pour Sensormatic Solutions. « Comme les magasins physiques définissent l'expérience d'achat, il était passionnant d'aider le groupe Adidas à améliorer la vue du parcours de l'acheteur et de l'aider à mieux servir ses clients et à améliorer la performance en magasin et de la marque. »

Pour en savoir plus sur les solutions de Sensormatic Solutions en matière d'expérience du client et d'excellence opérationnelle, visitez le stand C01 dans le hall 6 du salon EuroShop de Düsseldorf qui se tiendra du 26 février au 2 mars 2023 et suivez #Sensormatic sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réimaginer la performance des bâtiments pour servir les personnes, les lieux et la planète.

Forts d'une histoire riche de près de 140 ans d'innovation, nous fournissons le plan de l'avenir pour des secteurs tels que les soins de santé, les écoles, les centres de données, les aéroports, les stades, l'industrie manufacturière et au-delà, grâce à OpenBlue, notre offre numérique complète.

Aujourd'hui, avec une équipe mondiale de 100 000 experts dans plus de 150 pays, Johnson Controls offre le plus grand portefeuille au monde de technologies et de logiciels de construction, ainsi que des solutions de service de certains des noms les plus fiables du secteur.

Visitez http://www.johnsoncontrols.com pour plus d'informations et suivez @Johnson Controls sur les plateformes sociales.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, favorisant l'excellence opérationnelle à grande échelle et permettant un engagement intelligent et connecté des acheteurs. Notre plateforme d'exploitation numérique intelligente - Sensormatic IQ - combine l'ensemble du portefeuille de solutions Sensormatic, y compris les données de tiers, pour fournir à des informations inégalées sur l'expérience des clients, les renseignements sur les stocks, la prévention des pertes et l'efficacité opérationnelle avec des technologies avancées, comme l'IA et l'apprentissage automatique. Cela permet aux détaillants d'agir sur les résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour avancer en toute confiance vers l'avenir. Veuillez visiter Sensormatic Solutions ou nous suivre sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

