Xynteo annonce l'investissement majoritaire de Leon Capital





LONDRES et OSLO, Norvège, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Xynteo, une société de conseil stratégique exclusivement dédiée à la fourniture de services de durabilité et de transition énergétique à certaines des plus grandes entreprises du monde, a annoncé un investissement majoritaire de fonds conseillés par Leon Capital LLP (Leon Capital). La famille du fondateur Osvald Bjelland demeure actionnaire minoritaire. L'accord prévoit la création d'un modèle de partenariat entre employés, les seniors devenant désormais propriétaires de l'entreprise.

Au cours des deux dernières décennies, Xynteo a permis à certaines des plus grandes entreprises du monde et à leurs dirigeants de parvenir à une croissance inclusive et positive pour la planète, de relever des défis systémiques complexes et d'incuber des chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement. Elle propose une gamme de services professionnels de classe mondiale dans les domaines de la stratégie et de l'innovation, du leadership et de la culture, ainsi que de la collaboration entre systèmes, y compris des modèles de coalition intersectoriels et basés sur la chaîne de valeur. L'entreprise est présente dans le monde entier, avec des bureaux au Royaume-Uni, en Norvège et en Inde, et est au service de nombreuses entreprises figurant parmi les plus importantes au monde, comme ABB, BP, Hindalco, HUL, JLL, Mastercard, SAP, Shell, Tata, Unilever, Verizon et Visa.

« Ce partenariat permet de donner un nouvel élan et de nouvelles ambitions à Xynteo. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de Leon Capital qui apporte des capacités et des ressources opérationnelles solides ainsi qu'un vaste réseau de relations dans le secteur », a déclaré Jonah Grunsell, associé directeur de Xynteo.

« Le moment est venu de construire sur ce que nous avons et d'améliorer tout ce que nous faisons - d'investir dans nos relations clients à long terme, notre équipe, nos technologies et services, et de passer le relais à un nouveau partenariat fantastique. En un mot, je salue le partenariat avec Leon Capital et l'engagement de la direction à poursuivre désormais notre mission au service des personnes et de la planète aussi loin que possible », a indiqué le fondateur Osvald Bjelland.

Christos Lavidas, cofondateur et associé directeur de Leon Capital, a précisé : « Nous sommes fiers d'investir dans Xynteo et sa mission d'aider les plus grandes organisations du monde à réussir grâce à une croissance positive pour la planète et inclusive pour les personnes : réussir en agissant bien. La stratégie de Leon Capital est centrée sur le partenariat avec des entreprises de services exceptionnelles pour lesquelles nous envisageons un plan de propriété actif et clair afin de créer un impact durable pour toutes les parties prenantes. C'est exactement ce que nous avons trouvé chez Xynteo. »

« Nous avons été impressionnés par les activités exceptionnelles et les relations de longue date avec les clients établies par l'équipe, et nous sommes ravis de nous associer à la famille Bjelland et à la direction. Nous sommes reconnaissants de leur confiance, et cela ne fait que confirmer la position de Leon Capital en tant que partenaire de choix pour les entreprises familiales ou dirigées par des fondateurs », a ajouté Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, cofondateur et associé directeur de Leon Capital.

« Nous sommes ravis de nous associer à Xynteo et aux membres exceptionnels de son équipe pour élargir leurs coalitions à de nouvelles géographies et chaînes de valeur, pour développer l'équipe de Xynteo et pour garantir que les clients voient le meilleur de toutes les capacités de Xynteo, à chaque fois », a commenté Michael Youtsos, associé chez Leon Capital.

Les partenaires de Xynteo ont également fait part de leur enthousiasme à propos de cette opération. Peter Voser, président d'ABB et ancien PDG de Shell, a indiqué : « En tant que président de la coalition Europe Delivers, je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec toutes les parties prenantes de Xynteo afin d'accroître notre impact en Europe à travers une croissance saine. »

Sanjiv Mehta, PDG et directeur général de Hindustan Unilever, a ajouté : « Il y a quelques années, des multinationales et des groupes locaux se sont réunis pour résoudre certains problèmes insolubles concernant les personnes et la planète auxquels le pays est confronté. En tant que président de la coalition Vikaasa, je soutiens pleinement l'arrivée des partenaires de Xynteo en tant qu'actionnaires et je suis impatient de travailler sur les grands défis auxquels l'Inde est confrontée. »

Henrik Madsen, ancien PDG de DNV, restera président de Xynteo, et Thorhild Widvey, ancien ministre du pétrole et de l'énergie, et ministre de la culture en Norvège, restera au conseil d'administration.

La transaction est appuyée par les partenaires de Leon Capital, Yana Investment Partners et plusieurs bureaux de gestion de patrimoine renommés, entre autres.

À propos de Xynteo

Xynteo est une société de conseil stratégique axée sur les objectifs. Elle accompagne les organisations internationales et leurs dirigeants dans la recherche de nouvelles façons de progresser tout en relevant les défis sociétaux et environnementaux qui sont trop importants, trop coûteux et trop complexes pour être résolus seuls. Nous pensons que les entreprises sont des forces positives lorsque les dirigeants pensent à long terme, travaillent avec, et non contre, la nature, et utilisent leur influence et leurs ressources pour le plus grand nombre, et non pour quelques-uns. Pour nous, il s'agit d'une croissance saine.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xynteo.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/xynt-o/

Contact : [email protected]

À propos de Leon Capital



Leon Capital LLP est une société de capital-investissement basée à Londres qui investit dans les plus grandes entreprises européennes de services technologiques sur le marché intermédiaire. Nous nous associons à des équipes ambitieuses pour permettre un changement transformationnel et constituer des champions régionaux ou internationaux. Nous avons une vision à long terme, un état d'esprit de partenariat familial et un modèle de gestion active afin de générer un impact durable pour toutes les parties prenantes. L'équipe de Leon Capital a mené à bien ou a été impliquée dans plus de 45 transactions représentant 6 milliards d'euros de fonds propres investis et une expérience opérationnelle directe dans 20 entreprises du portefeuille.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.leon-capital.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/leon-capital/

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2009447/Leon_Capital_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2009448/Xynteo_logo.jpg

