Forge Biologics annonce des mises à jour cliniques positives pour FBX-101 pour les patients atteints de la maladie de Krabbe au WORLDSymposium





Forge Biologics, une organisation de développement et de fabrication de médicaments génétiques, a annoncé aujourd'hui que Maria Escolar, M.D., responsable médicale, présentera des données actualisées de l'essai clinique RESKUE de Phase 1/2 pour FBX-101, la nouvelle thérapie génique VAA de la société pour le traitement des patients atteints de la maladie de Krabbe, au cours de la 19e édition annuelle du WORLDSymposium, qui se tiendra du 22 au 26 février 2023 à Orlando, en Floride. Forge a également administré la première dose de FBX-101 dans l'essai clinique REKLAIM de Phase 1b à l'University of Michigan Medical Center.

Les patients atteints de la maladie infantile de Krabbe présentent des mutations dans le gène encodant l'enzyme lysosomale galactocérébrosidase (GALC), qui est essentielle pour le métabolisme normal des composants de la myéline. L'absence de GALC entraîne l'accumulation de psychosine, un substrat toxique dans les cellules formant la myéline, qui provoque alors une inflammation, une démyélinisation rapide des nerfs et une détérioration progressive du système nerveux central (SNC) et du système nerveux périphérique (SNP). Il en résulte une maladie motrice progressive et souvent la mort précoce des patients avant l'âge de deux ans.

« Nous sommes encouragés par le maintien de l'innocuité et de l'efficacité observées chez les patients traités par FBX-101. Certains des patients ont notamment été identifiés par le dépistage néonatal, ce qui a permis une intervention précoce », déclare Dre Escolar. « À ce jour, tous les patients ont présenté une fonction motrice et un développement cérébral normaux entre six et 12 mois après l'administration de FBX-101, ce qui ne pourrait pas être anticipé en l'absence de transfert systémique du gène GALC. Nous avons également observé une multiplication par 170 et 10 des niveaux de GALC dans le plasma et le liquide céphalorachidien, respectivement, au cours des étapes de suivi à six et 12 mois, démontrant une expression soutenue et élevée du transgène GALC. Il est important de noter qu'aucun événement indésirable grave lié au traitement, aucune élévation des enzymes hépatiques, ni aucun développement d'anticorps anti-AAVrh10 n'a été observé après l'administration systémique FBX-101. Ces résultats sont très encourageants et donnent de l'espoir aux familles touchées par la maladie de Krabbe. »

Forge a également administré une dose à un patient dans l'essai clinique REKLAIM de Phase 1b pour FBX-101 à l'University of Michigan Medical Center. L'essai REKLAIM évalue l'innocuité et l'efficacité de FBX-101 chez les patients atteints de la maladie infantile tardive de Krabbe asymptomatique ou symptomatique ayant reçu une GCSH au moins 90 jours avant l'administration de FBX-101. Les enfants à l'étude dans le cadre de REKLAIM ont reçu la norme de soins (GCSH) et sont partiellement ou totalement immunocompétents, mais sont à risque de développer une maladie nerveuse périphérique progressive.

La présentation de la Dre Escolar, « First in Human Phase 1/2 Trial of Intravenous FBX-101 (AAVrh10.hGALC) During Hematopoietic Stem Cell Transplantation Increases GALC Activity, Supports Brain Development and Improves Motor Function in Patients with Infantile Krabbe Disease: RESKUE Clinical Trial », sera faite au WORLDSymposium le samedi 25 février 2023, au cours de la session de 9h00 à 10h00 ET. La session sera également disponible sur demande après le 27 février 2023, pour les personnes inscrites qui ne sont pas en mesure d'assister à la réunion. Une version par affiche numérique sera exposée le samedi 25 février 2023, pendant la session de 15h00 à 16h00 ET. Pour plus de détails sur la conférence, veuillez visiter : https://worldsymposia.org/.

À propos de la maladie de Krabbe

La maladie de Krabbe est une maladie neurodégénérative rare qui affecte environ 1 à 2,5 personnes sur 100 000 aux États-Unis. Elle est provoquée par des mutations autosomiques récessives dans le gène de la galactocérébrosidase (GALC), une enzyme responsable de la dégradation de certains types de sphingolipides, comme la psychosine, associés à une myélinisation du système nerveux. Sans GALC fonctionnelle, la psychosine s'accumule jusqu'à atteindre des niveaux toxiques dans les cellules, en particulier dans les cellules isolant les nerfs dans le cerveau et le système nerveux périphérique, provoquant une démyélinisation rapide. La maladie de Krabbe se manifeste initialement chez les jeunes patients par de l'irritabilité, un retard de développement et une faiblesse musculaire progressive. Les symptômes progressent rapidement jusqu'à des difficultés à avaler et à respirer, et à la régression du neurodéveloppement, suivis par des convulsions, une perte de la vue et de l'ouïe. La maladie de Krabbe infantile (apparition à l'âge de 0 à 12 mois) conduit généralement à la mort des patients non traités avant l'âge de deux ans. Les cas infantiles tardifs (apparition à l'âge de 12 à 36 mois) meurent généralement avant l'âge de 6 ans. La norme de soin actuelle, la greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), a montré sa capacité à stabiliser le déclin cognitif et à améliorer nettement les résultats neurologiques à long terme lorsqu'elle est effectuée avant l'apparition de symptômes. Cependant, la GCSH ne corrige pas la neuropathie périphérique qui est progressive alors que le patient grandit, conduisant à une perte de la motricité globale et finalement à la mort. Un diagnostic précoce est essentiel pour traiter les patients atteints de la maladie de Krabbe avant l'apparition des symptômes et la survenue d'importants dommages neurologiques. Dix États américains effectuent actuellement un dépistage néonatal de la maladie de Krabbe. Les nourrissons dépistés positifs en raison d'une activité GALC insuffisante font l'objet de tests de psychosine et d'une analyse des mutations pour confirmer le diagnostic et déterminer quels nourrissons ont besoin d'un traitement immédiat étant donné qu'ils courent un risque élevé de progression.

À propos de FBX-101

FBX-101 a été développé pour traiter les enfants atteints de la maladie de Krabbe. FBX-101 est une thérapie génique agissant sur le vecteur viral adénoassocié de sérotype rh10 (AAVrh10) administrée par voie intraveineuse après une GCSH. Le vecteur délivre une copie fonctionnelle du gène GALC aux cellules tant dans le système nerveux central que dans le système nerveux périphérique, et a montré qu'il corrige fonctionnellement la neuropathie centrale et périphérique, améliore la myélinisation et la fonction motrice globale, et prolonge sensiblement la durée de vie dans les modèles animaux. Cette approche a également le potentiel de relever certains des défis d'innocuité immunologique observés dans les thérapies géniques VAA traditionnelles et d'étendre la durée du transfert génique. La FDA a accordé la désignation Fast Track au FBX-101, la désignation de médicament orphelin et la désignation de maladie pédiatrique rare ; l'EMA a accordé au FBX-101 la désignation de médicament orphelin et de médicament prioritaire (PRIME).

À propos de l'essai RESKUE

RESKUE est un essai clinique de Phase 1/2 visant à étudier l'innocuité et l'efficacité du FBX-101 chez les patients atteints de la maladie infantile de Krabbe. Il s'agit d'une étude à augmentation des doses non aveugle et non randomisée dans laquelle les sujets reçoivent une seule perfusion intraveineuse de FBX-101 dans les 21 à 60 jours suivant la GCSH, la norme de soins actuelle. Les données provenant de sujets de l'histoire naturelle étendue seront utilisées pour comparer le groupe témoin. De plus amples informations sur l'essai RESKUE sont disponibles sur https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04693598.

À propos de l'essai REKLAIM

REKLAIM est un essai clinique de Phase 1b, non aveugle et non randomisé à augmentation des doses, recrutant actuellement des enfants atteints de la maladie infantile asymptomatique et symptomatique tardive de Krabbe afin d'étudier l'innocuité et l'efficacité d'une seule perfusion intraveineuse de FBX-101 administrée plus de 90 jours après une GCSH, la norme actuelle de soins, lorsque le patient est partiellement ou totalement immunocompétent. Les données provenant de sujets de l'histoire naturelle étendue seront utilisées pour comparer le groupe témoin. De plus amples informations sur l'essai REKLAIM sont disponibles sur https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05739643.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une société hybride axée sur la fabrication sous contrat de thérapies géniques et le développement de thérapies au stade clinique. La mission de Forge est de permettre l'accès à des thérapies géniques révolutionnaires et de contribuer à leur concrétisation. Forge dispose d'un site de 200 000 pieds carrés, baptisé Hearth, qui utilise 20 unités conformes aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP) à Columbus, Ohio, et qui fait office de son siège social. Installation cGMP conçue sur mesure, et spécialisée dans la fabrication de VAA, l'Hearth peut héberger des services de fabrication de bout en bout et évolutifs. Les offres incluent le développement de processus et analytique, la fabrication d'ADN plasmidique, la fabrication de vecteurs viraux, le remplissage final, ainsi que l'assistance en matière de conseil réglementaire pour accélérer les programmes de thérapie génique, des stades préclinique et clinique jusqu'au stade commercial. En adoptant une approche axée sur les patients, Forge vise à accélérer l'approbation de ces médicaments transformateurs pour les personnes qui en ont le plus besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.forgebiologics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 15:30 et diffusé par :