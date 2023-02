Le ministre Vandal annonce un investissement de 2 millions de dollars dans la croissance économique locale, la création d'emplois et le développement durable des entreprises au Yukon





Le financement, versé par l'entremise de CanNor, appuie l'acquisition, la réinstallation et l'agrandissement de Heartland Timber Homes à son nouvel emplacement à Watson Lake.

WATSON LAKE, YT , le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les emplois, la croissance et une économie qui profite à tous. Ces investissements, conjugués à la résilience de la population canadienne, sont essentiels afin de créer un pays durable et prospère pour les prochaines générations. Au Yukon, ces efforts se traduisent par les initiatives dirigées par de nombreuses entreprises et organisations qui inspirent la fierté, la détermination et les possibilités dans leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 2 millions de dollars à First Kaska Construction Limited Partnership (FKCLP) pour l'acquisition, la réinstallation et l'agrandissement d'une entreprise de fabrication de bois à Watson Lake, au Yukon. Cette occasion suit l'ouverture de l'usine de fabrication, une étape importante qui représente l'achèvement de l'acquisition de l'entreprise et de la formation de la main-d'oeuvre, de même que le début des opérations.

Ce projet de trois ans, entrepris en 2021, a permis à FKCLP de faire l'acquisition de Heartland Timber Homes, une entreprise spécialisée dans la conception et la création de maisons en bois qui peuvent être expédiées et assemblées sur place. Le financement de ce projet soutient également la réinstallation de l'entreprise de Lac La Hache, en Colombie-Britannique, à Watson Lake, ainsi que l'élargissement d'un programme de mentorat pour l'emploi et l'augmentation de la production de maisons.

Il y a de nombreux impacts positifs à détenir et à exploiter cette entreprise à Watson Lake. La communauté, y compris les membres de la Première Nation de Liard, peut bénéficier de bons emplois, d'une formation professionnelle et d'un perfectionnement des compétences. Il y a également des possibilités de mentorat pour les jeunes qui souhaitent poursuivre une carrière dans les métiers.

Cette approche novatrice pour la construction de maisons dans les régions éloignées, où la construction est coûteuse et les options de logement limitées, permet de répondre au besoin en matière de logements culturellement appropriés et construits de façon durable à Watson Lake. Il en va de même pour le territoire plus vaste, lorsque FKCLP sera en mesure d'agrandir l'entreprise afin de soumissionner des contrats pour d'autres projets de logement au Yukon.

Grâce à des investissements ciblés dans le développement durable des entreprises, la croissance économique locale et la création d'emplois, le gouvernement du Canada soutient les partenaires, les organisations, les entreprises et les communautés autochtones pour favoriser la mise en place d'initiatives communautaires et régionales dans le Nord.

« Le financement que nous avons reçu de CanNor pour cette acquisition appuie notre vision de donner aux Premières Nations les moyens de renforcer leurs capacités, d'offrir de la formation et de créer des emplois dont nos membres ont grandement besoin. Ce programme de financement révèle le besoin fondamental de programmes de collaboration permettant d'améliorer la vie des peuples autochtones au Canada. Une fois la production entamée, cette acquisition pourrait permettre de remédier de manière significative au manque de logements abordables, non seulement pour nos membres, mais pour toutes les Premières Nations qui ont un grand besoin de plus de logements. »

- Stephen Charlie, chef de la Première Nation de Liard

« Les habitants du Nord et les peuples autochtones savent ce qu'il faut faire pour aider les communautés à rester fortes et résilientes ainsi qu'à croître. Notre gouvernement continue à travailler avec des partenaires, des entreprises et des organisations en investissant dans des projets qui favorisent la croissance économique locale, le développement durable des entreprises et la création de bons emplois. L'acquisition, la réinstallation et l'agrandissement de Heartland Timber Homes à Watson Lake fait partie de cette croissance, de cette opportunité et de ce partenariat. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Depuis que First Kaska Construction LP a relocalisé Heartland Timber Homes dans la belle ville de Watson Lake, les effets positifs se sont fait sentir dans toute la communauté. Leur travail novateur a ouvert des portes à de nombreux citoyens de Watson Lake et de la Première Nation de Liard. J'ai hâte que ce projet continue à renforcer les capacités et la prospérité de la communauté, alors que l'organisation élargit les possibilités de mentorat et augmente la production domestique. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« C'est avec une grande fierté que nous avons pu avoir accès aux fonds par l'entremise de CanNor pour faire l'acquisition de Heartland Timber Homes. Cette occasion d'affaires peut être très avantageuse pour nous, et d'autres Premières Nations, car elle permet de fournir des logements plus traditionnels que ceux fournis par le passé. Nous sommes heureux que CanNor offre des programmes qui permettent d'aider réellement les Premières Nations dans leur quête vers l'autonomie gouvernementale. »

- Jasper Lamouelle, président-directeur général, First Kaska

First Kaska est la société de développement économique de la Première Nation de Liard. Située à Watson Lake , au Yukon , First Kaska fournit une gamme de services de construction, de transport et d'énergie aux secteurs public et privé.

, au , First Kaska fournit une gamme de services de construction, de transport et d'énergie aux secteurs public et privé. Le projet d'acquisition de Loeklsog Homes Ltd. a débuté en 2021 et devrait se terminer en 2024. Loekslog Homes Ltd. exerce ses activités sous le nom de Heartland Timber Homes.

devrait se terminer en 2024. Loekslog Homes Ltd. exerce ses activités sous le nom de Heartland Timber Homes. L'ouverture officielle de l'usine de fabrication marque une étape importante pour FKCLP - l'acquisition de l'entreprise et la formation de la main-d'oeuvre sont achevées et les opérations peuvent maintenant commencer.

Le financement pour la réinstallation de l'entreprise, la construction, la formation de la main-d'oeuvre et la première phase de construction des maisons est versé par l'entremise d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord.

Le financement de l'acquisition de Heartland Timber Homes est versé par l'entremise du Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (Développement de l'entrepreneuriat et des entreprises).

Le coût total du projet s'élève à 5 866 676 $.

