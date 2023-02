L'événement « Courir pour l'autisme » change de nom et devient le Défi Hòlos d'Espace-Vie TSA





SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - L'organisme Espace-Vie TSA, qui a comme mission d'offrir à des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme un réel chez-soi, bienveillant, évolutif, axé sur le bien-être et adapté à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination, organise depuis 2014 la course Courir pour l'autisme.

L'événement caritatif familial qui aura lieu à Saint-Augustin-de-Desmaures, futur emplacement du milieu de vie, en sera le 7 octobre prochain à sa 8e édition. Ce défi sportif maintenant appelé le Défi Hòlos d'Espace-Vie TSA, s'adresse aux individus, aux familles et aux entreprises, et offre différents circuits de course et de marche adaptés à tous les niveaux.

La nécessité de mieux se positionner

L'objectif est d'amasser des fonds pour le projet Espace-Vie TSA, mais vise également à sensibiliser la population et les décideurs, de l'importance et de l'urgence de rendre accessibles des modèles d'habitation novateurs et adaptés aux besoins spécifiques des personnes autistes, mentionne Madame Diane Bernier coordonnatrice d'Espace-Vie TSA. L'événement avait besoin de revoir son identité afin de mieux se positionner, démystifier sa mission et surtout faire rayonner son approche novatrice. « Nous voulons bien sûr mobiliser la communauté du secteur de l'autisme et nous regrouper pour la cause, mais il est maintenant important de se différencier des autres organisations qui collectent des fonds pour d'autres objectifs tout aussi importants », renchérit Madame Bernier.

Pourquoi Hòlos?

Le terme hòlos signifie en grec « qui relève de l'holisme, qui s'intéresse à son objet dans sa globalité ». On fait ici référence au concept développé par Espace-Vie TSA au niveau de l'écosystème du projet résidentiel. L'approche holistique contient huit volets essentiels pour bonifier le bien-être de ses résidents et ainsi diminuer leur anxiété. Cette dernière étant un frein majeur à la participation sociale de l'adulte autiste, Espace-Vie TSA veut donc, par son concept novateur, bonifier leur bien-être en maximisant le nombre d'éléments apaisants et en minimisant les facteurs anxiogènes en corrélation avec l'architecture et l'aménagement adaptés, le pairage des locataires, le profil, la compétence et le rôle du personnel, l'accès à l'environnement et la nature, la santé et le bien-être par le biais d'une saine alimentation et des activités de bien-être, les activités quotidiennes via le centre de jour, l'aspect de la permanence du milieu de vie et finalement l'implication des familles et des proches. Par la prise en charge de la santé globale des résidents et par son approche holistique, l'organisme s'engage à mesurer et à démontrer tout l'impact positif sur la qualité de vie des résidents, mais aussi sur celle des familles par le biais d'un projet de recherche en collaboration avec l'UQTR.

Un logo qui rejoint la vision et les valeurs

La présence du cercle dans une identité apporte une signification positive symbolisant la solidarité, l'égalité et la bienveillance et également le principe que la santé découle de l'harmonie et de l'équilibre entre tous les aspects de la vie d'une personne, ce qui épouse parfaitement l'approche d'Espace-Vie TSA. Ce dernier intègre aussi une série de petits cercles représentant les huit (8) volets du concept, élément significatif au coeur du projet, qui verra le jour à la fin de 2024 sur la rue Saint-Félix à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Pour en connaître davantage sur le projet, l'approche novatrice et sur l'événement, visitez le www.espacevietsa.org et sur Facebook via le www.facebook.com/espacevietsa.

SOURCE Espace-Vie TSA

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 12:43 et diffusé par :