Tanmiah Food Company et Tyson Foods renforcent leur partenariat stratégique lors d'un événement en Arabie saoudite





RIYADH, Arabie saoudite, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Les entreprises Tanmiah Food Company (« Tanmiah » ou « Company », 2281 à la Bourse saoudienne), basée en Arabie saoudite, et Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) se sont réunies cette semaine à Djeddah pour mettre en avant leur partenariat stratégique conclu en 2022 et, notamment, les possibilités de croissance potentielles à l'échelle du Royaume d'Arabie saoudite et du Moyen-Orient.

L'événement a été organisé par le président de Tanmiah Food Company, S.E. Amr Al-Dabbagh. D'honorables invités du gouvernement saoudien ont honoré l'événement de leur présence, dont le vice-ministre, S.E. l'ingénieur Mansour bin Hilal Al Mushaiti, du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, et l'ingénieur adjoint Albader bin Adil Foudah, du ministère de l'Industrie et des Ressources minérales. Figuraient également parmi les invités le consul général des États-Unis à Jeddah, M. Faris Asad, la consule en charge des affaires commerciales, Mme Julie LeBlanc, et un certain nombre de responsables gouvernementaux occupant des postes de haut niveau, et de professionnels éminents intervenant dans le secteur privé.

Le partenariat devrait être en mesure d'aider à répondre durablement à la demande croissante de volaille dans le Royaume, tout en soutenant les objectifs de sécurité alimentaire et de croissance économique du Royaume. Tyson Foods, l'une des principales entreprises alimentaires au monde, s'est engagée à fournir des protéines à une population croissante au Moyen-Orient.

Les entreprises ont discuté de la croissance du marché alimentaire halal et des possibilités qu'il offre pour débloquer la croissance future du partenariat. Les deux entreprises ont également discuté de plans d'expansion futurs pour accroître la capacité de transformation de la société Supreme Foods Processing Company. Conformément à l'entente de partenariat, Tyson Foods et Tanmiah investiront conjointement dans l'expansion de la capacité de transformation ultérieure. L'expansion devrait porter la capacité de production totale de Supreme Foods Processing à près de 100 000 tonnes métriques par année.

Zulifqar Hamadani, PDG de Tanmiah Food Company, a déclaré : « Ce fut un honneur d'accueillir nos partenaires de Tyson Foods au Royaume, alors que nous poursuivons sur notre lancée à la suite de la signature récente de notre partenariat stratégique, qui permettra de débloquer la croissance à l'échelle du Royaume et d'améliorer l'accès à des produits de volaille transformés de grande qualité. Nous croyons également que le partenariat renforce notre engagement à soutenir les objectifs du Royaume en matière de sécurité alimentaire et d'autosuffisance ».

Ahmed Osilan, membre du Conseil d'administration et directeur général, a déclaré : « Ce partenariat contribuera aux objectifs de sécurité alimentaire et apportera une expertise, des normes et des technologies mondiales au marché de la volaille saoudienne, soutenant l'économie non pétrolière du Royaume tout en générant des centaines d'emplois ».

Amy Tu, présidente internationale et directrice administrative de Tyson Foods, a déclaré : « Tyson Foods est heureuse de s'associer à Tanmiah au Royaume d'Arabie saoudite pour y aborder l'importance de la sécurité alimentaire. Un élément clé de notre plan stratégique est de répondre à la demande mondiale croissante de protéines et de proposer aux clients et consommateurs des produits adaptés au marché local et à la région. Notre partenariat avec Tanmiah Food nous permettra de mettre en oeuvre ce plan et de répondre en particulier à la demande croissante d'aliments halal. Nous sommes heureux de bâtir un partenariat à long terme et de stimuler l'activité économique future au Royaume ».

TAN Sun, président de Tyson Foods Asia Pacific, a déclaré : « Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour favoriser l'excellence opérationnelle et offrir des produits avicoles de haute qualité dans toute la région. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'étendre la chaîne de valeur et d'améliorer les processus de production. Nous avons hâte de travailler ensemble. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2007589/Tanmiah_Food_Company.jpg

