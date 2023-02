Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation





QUÉBEC, le 21 févr. 2023

Seulement le tiers des logements sociaux promis ont été construits

« Alors que des milliers de ménages vivent dans l'incertitude de se trouver un logement, on apprend, ce matin, que seulement 4 700 des 14 000 logements sociaux promis par la CAQ ont été financés par le gouvernement. C'est aberrant! Voici une démonstration additionnelle que ce gouvernement est dépassé par la crise du logement et n'a rien à offrir aux ménages en quête d'un logement.

Pourtant des solutions, il y en a et nous en proposons régulièrement. En ce moment, partout au Québec, ce sont plus de 1?000 HLM qui sont présentement vacants ou barricadés. En les rénovant, on pourrait donner un toit à près de 5?000 Québécoises et Québécois. Les sommes et conditions provenant de l'entente Canada-Québec doivent être mises au profit de la poursuite de la modernisation de nos HLM, et ce, dès maintenant.

De plus, si chaque dollar investi dans le logement abordable (PHAQ) était accompagné d'un dollar dans le logement social du programme Accès-Logis qui est présentement complètement abandonné par la CAQ, nous pourrions donner un véritable coup de barre en matière de logement social au Québec. Cela doit aussi s'accompagner d'un plan d'investissement sur 10 ans afin de construire 50?000 nouvelles unités.

Pour soutenir les locataires et les locateurs, le Parti libéral du Québec propose :

De rendre immédiatement disponible l'argent annoncé en novembre 2021 pour que les HLM barricadés soient rénovés et remis rapidement sur le marché pour les ménages en attente d'un logement?;





S'assurer que chaque dollar investi dans le logement abordable (PHAQ) ait des sommes équivalentes investies pour de nouvelles unités de logement social (AccèsLogis)?;





D'augmenter le seuil maximal de remboursement de la TVQ de 300?000 $ à 500?000 $ pour les habitations neuves?;





De créer une exemption de TVQ pour les OSBL en habitation pour les habitations neuves?;





De remettre sur pied les crédits d'impôt Rénovert?;





De créer un programme subventionnaire pour la rénovation du parc immobilier des OSBL. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

