XCMG Machinery annonce une hausse de son dividende de 20 % dans la foulée d'un rendement record

L'entreprise a enregistré des revenus de 92,848 milliards de yuans en 2023, dont 40,09 % sont attribuables au commerce international

XUZHOU, Chine, le 9 mai 2024 /CNW/ -- Faisant preuve d'une résilience et d'une croissance remarquables, XCMG Machinery (SHE:000425, XCMG) a annoncé une augmentation proposée de 20 % de son dividende annuel, après une année impressionnante au cours de laquelle l'entreprise a atteint un sommet historique sur le plan des revenus internationaux et a maintenu sa position de chef de file de l'industrie en Chine. Les revenus d'entreprise de la société ont atteint 92,848 milliards de yuans, avec des revenus internationaux qui ont grimpé à 37,220 milliards de yuans, ce qui représente 40,09 % de ses revenus totaux.

Le dividende proposé pour l'exercice 2023 s'élève à 1,80 yuan par dix actions (taxes comprises), ce qui représente environ 2,127 milliards de yuans en dividendes en espèces, soit une augmentation importante par rapport à l'exercice précédent et représentant 40 % du bénéfice net de la société attribuable à la société mère. De plus, XCMG met activement en place un plan de rachat d'actions évalué entre 300 millions et 600 millions de yuans.

Malgré des changements profonds dans les territoires de compétence nationaux et internationaux tout au long de l'année, XCMG a enregistré une croissance de son bénéfice net à deux chiffres tout en améliorant sa marge brute et sa marge bénéficiaire nette des ventes. L'entreprise a également réussi à réduire les comptes clients et les niveaux d'inventaire; a continué d'accroître sa part de marché dans la plupart des gammes de produits; a connu une croissance rapide des revenus des industries stratégiques émergentes dépassant 20 %; et a vu ses revenus tirés des entreprises et équipements liés aux énergies nouvelles et les entreprises connexes ont doublé pendant deux années consécutives, et représentent près de 10 % des revenus totaux.

Indicateur clé de rentabilité, la marge brute globale a atteint un chiffre impressionnant de 22,38 %, ce qui représente une amélioration de 2,17 % par rapport aux années précédentes dans diverses catégories de produits combinées, y compris les grues, les engins de terrassement et les machines de fabrication de béton, entre autres, sans égard aux marchés nationaux ou étrangers.

À la fin de décembre 2023, XCMG avait effectivement réduit ses comptes débiteurs de 1,13 % et ses inventaires de 7,75 % par rapport à 2022. Cela témoigne d'une solide gestion financière, qui a entraîné des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation d'environ 3,57 milliards de yuans, soit une augmentation de plus de 125,59 % par rapport à l'exercice précédent.

Ces réalisations reposent sur l'engagement inébranlable de XCMG envers sa stratégie d'internationalisation, qui a permis à l'entreprise d'approfondir son plan de développement mondial grâce au commerce d'exportation, aux investissements étrangers dans de nouvelles activités de fabrication, aux acquisitions multinationales, ainsi qu'aux efforts mondiaux de recherche et développement, fournir des services de marketing complets, des services de chaîne de valeur complète et des solutions complètes à des clients du monde entier, ce qui a entraîné une croissance importante du secteur du commerce international au cours de cette période.

Le succès de ces activités de XCMG est attribuable à sa stratégie, menée par l'innovation technologique. En 2023, l'initiative de la chaîne d'approvisionnement numérique de XCMG a été reconnue comme un projet d'internet industriel clé dans la province du Jiangsu, en Chine, ajoutant cinq usines provinciales de référence dans le domaine de l'internet industriel. L'entreprise a atteint le niveau trois de maturité en matière de capacités de fabrication intelligentes avec trois entreprises, et l'unité commerciale de levage de XCMG et XCMG Transmission ont récemment été ajoutées au répertoire des usines 5G du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. De plus, l'usine de fabrication intelligente des chargeuses XCMG a été choisie comme usine nationale de démonstration de fabrication intelligente, et XCMG Machinery s'est classée au premier rang national selon le palmarès « 2023 New Generation Information Technology and Manufacturing Integration Development Demonstration List » du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Poursuivant sur la meilleure lancée de l'industrie par rapport à 2023, XCMG Machinery a déclaré un revenu d'exploitation de 24,041 milliards de yuans au premier trimestre de cette année, en hausse de 0,96 % par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice net attribuable à la société mère de 1,6 milliard de yuans, soit une augmentation de 5,06 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net, ajusté pour les éléments non récurrents, était de 1,466 milliard de yuans, soit une augmentation de 12,48 % par rapport à l'an dernier, ce qui a permis à l'entreprise de maintenir son avance dans le secteur national. La croissance continue de l'entreprise est attribuable à la transition dynamique vers les nouveaux produits énergétiques, qui a connu une hausse de plus de 40 %, et à une augmentation importante des revenus tirés des pièces de rechange et des produits haut de gamme de près de 15 % et de 5 %, respectivement.

De plus, en 2023, la société est sur le point de s'acquitter vigoureusement de ses responsabilités sociales et de faire la transition de ses activités ESG vers des opérations durables, et devrait présenter sous peu son tout premier rapport ESG.

Pour en savoir plus sur XCMG Machinery, consultez le https://www.xcmgglobal.com/ .

