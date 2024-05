Les Montréalaises réclament des logements abordables... et bien plus !





MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - La campagne phare du 20e anniversaire du Conseil des Montréalaises, « Montréal, ville féministe : 20 souhaits pour 2030 » est officiellement lancée.

« L'amélioration des conditions de vie de nos concitoyennes est au coeur de notre mission. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire entendre les besoins des Montréalaises par les organismes qui militent pour elles », explique la présidente du Conseil des Montréalaises, Nelly Dennene.

Cette campagne regroupe 20 groupes communautaires dédiés à l'amélioration des conditions de vie des femmes qui revendiquent un Montréal plus juste et équitable. Pami eux : des groupes de plusieurs quartiers (Hochelaga-Maisonneuve, Rivière des Prairies-Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord, Montréal-Est, Centre-Sud, Côtes-des-Neiges...), des groupes qui représentent les mères monoparentales et les femmes en situation de handicap; des groupes de défense de droit des femmes.

Des besoins énormes dans plusieurs sphères de la vie quotidienne

Les besoins des Montréalaises sont énormes, clament les travailleuses de ces 20 groupes : logements abordables, maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, transport collectif dans les quartiers excentrés, sécurité, accessibilité universelle, etc.

« Les Montréalaises, particulièrement les plus vulnérables, comme les femmes aînées, les femmes racisées et immigrantes, les femmes en situation de handicap et celles de la diversité de genre, ont des besoins criants. Elles subissent de plein fouet la crise du logement et l'inflation, ainsi que le manque de transport collectif dans certains quartiers. Elles ont besoin de plus de ressources et de mesures pour contrer la violence et la discrimination. Nous espérons que leurs revendications seront entendues et qu'elles donneront lieu à des actions concrètes », fait valoir la présidente du Conseil des Montréalaises, Nelly Dennene.

Pour écouter les enregistrements des 20 souhaits, consultez le site du CM : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises .

Liste des 20 organismes de la campagne « Montréal, ville féministe : 20 souhaits pour 2030 » :

Concertation Femme

Acte d'Amour!

Centre des Femmes de Rivière-des-Prairies

Mamies immigrantes pour le développement et l'intégration (MIDI)

Logifem

L'Envol des femmes - Women on the Rise

Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles

La Marie Debout centre de femmes Hochelaga-Maisonneuve

centre de femmes Hochelaga-Maisonneuve Centre des femmes solidaires et engagées (CFSE)

Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CÉAF)

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Action des Femmes Handicapées

Mères avec pouvoir

Maison des femmes sourdes de Montréal

Afrique au féminin

Action travail des femmes du Québec

Le Carrefour des femmes d' Anjou (CFA)

(CFA) Info-Femmes

Centre femmes interculturel Claire

Institut F

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est une instance consultative de la Ville de Montréal. Il conseille l'administration municipale sur les enjeux féministes en lien avec les compétences municipales. Ses 15 membres bénévoles effectuent des recherches et publient des avis pour améliorer les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Pour plus d'informations, consultez le site du CM :

www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

La présidente du Conseil des Montréalaises est disponible pour des entrevues.

SOURCE Conseil des Montréalaises

10 mai 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :