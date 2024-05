Entente de principe acceptée chez Autobus Idéal





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Ce jeudi 9 mai au soir, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Montréal, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Idéal-CSN (STTAI-CSN) ont adopté à 88 %, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue hier soir entre le syndicat et l'employeur. La grève prévue ce vendredi 10 mai est donc annulée.

«?Dépendamment du nombre d'heures accomplies chaque semaine, les chauffeuses et chauffeurs vont toucher entre 31,5 et 58 % d'augmentation salariale rétroactive au 1er juillet 2023. Ils obtiendront entre 45 à 74 % d'augmentation sur la durée totale du nouveau contrat de travail de cinq ans. Pour les moniteurs, il s'agit d'une bonification de 26 % aussi rétroactive au 1er juillet 2023, pour un total de 34 % sur cinq ans. Nous avons aussi quatre congés de maladie de plus étendus sur les cinq ans auxquels s'ajoutent deux autres congés scolaires payés. Finalement, la rémunération des voyages nolisés passe de 30 à 35 % de la valeur des contrats pendant l'année scolaire. Les membres nous ont clairement démontré leur entière satisfaction devant leur nouvelle convention collective?», déclare Lionel Voltaire, président du syndicat.

«?Nous sommes très fiers d'avoir soutenu cette lutte exemplaire menée par les membres du syndicat. Leurs nouvelles conditions de travail rejoignent celles de centaines d'autres chauffeuses et chauffeurs qui doivent se battre actuellement, partout à travers la province pour obtenir leur dû, précise Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). Il était grand temps que leur difficile travail accompli chaque jour scolaire reçoive une reconnaissance par des salaires conséquents?».

«?Quand on se bat pour améliorer nos conditions de travail et de vie, on le fait avec notre coeur et avec cette conviction de la juste cause. Tout au long de leur négociation et de leurs actions, les membres ont porté fièrement leurs convictions liées à la dignité du travail des chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaire. Nous partageons leur satisfaction et nous sommes convaincus que leur contribution à ce combat constitue une avancée pour toutes et tous?», conclut Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

Le STTAI-CSN compte près de 165 membres sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

9 mai 2024 à 20:16

