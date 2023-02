Un premier partenariat public-collectif au Québec pour l'écoquartier de Métis-sur-Mer - Déjà un projet de 8 à 10 M$ pour du logement abordable





MÉTIS-SUR-MER, QC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Spécialisé en développement immobilier écologique, l'organisme CM?tis a annoncé ce matin la construction au cours des deux prochaines années du tout premier écoquartier d'ampleur dans l'Est du Québec. Alors que se déroule aujourd'hui même à Rimouski un sommet sur la crise du logement, CM?tis propose une solution concrète en habitation applicable partout dans l'Est. La première phase du projet, évaluée entre 8 et 10 M$ et comportant un volet abordable de 20 unités, a été présentée aux médias ce matin aux Jardins de Métis. L'écoquartier, situé sur les plateaux surplombant le fleuve à Métis-sur-Mer, met de l'avant un modèle d'affaires novateur pour lequel des plans d'architecte et d'ingénierie sont déjà en cours de conception.

« La mission qu'on se donne avec CM?tis est extrêmement ambitieuse. On vise à revoir notre rapport à l'occupation du territoire et à l'habitation. En pleine crise du logement, des solutions innovantes s'imposent. En à peine un an, le projet a déjà fédéré des dizaines de partenaires et collecté d'importantes sommes », explique Philippe Dufort, président de CM?tis et expert en innovation sociale.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a retenu le projet des 20 unités abordables de la phase 1 de ce premier projet de CM?tis par le biais du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). Quant à elle, la municipalité de Métis-sur-Mer met l'épaule à la roue en cédant à l'organisme un terrain de l'écoquartier en plus d'une contribution évaluée à 1,2 M$ par l'exonération des taxes foncières pendant 35 ans. Le fondateur de l'organisme ajoute que « plusieurs autres projets d'envergure sont déjà en démarrage ailleurs au Bas-Saint-Laurent ». D'autres annonces suivront au cours des prochains mois.

Pour lire la suite du communiqué, à propos du premier partenariat public-collectif au Québec et de la consultation publique organisée à Métis-sur-Mer, cliquez ici.

À propos de CM?tis

CM?tis est un organisme à but non lucratif (OBNL) à haut impact de transformation sociale intégrant les expertises de la conception, de la construction et du développement immobilier écologique. Il met à disposition des collectivités les ressources permettant un design social de leurs territoires selon les principes d'inclusion, de mixité et de justice socio-environnementale.

SOURCE CM?tis

Communiqué envoyé le 20 février 2023 à 10:00 et diffusé par :