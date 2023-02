Clarendelle et le groupe familial Domaine Clarence Dillon sont honorés de célébrer la 95e cérémonie des Oscars® et ses nominés.





Clarendelle et Domaine Clarence Dillon sont fiers d'être le partenaire vin officiel de l'Academy Museum of Motion Pictures en 2023.

PARIS, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Prince Robert de Luxembourg, Président Directeur Général, est heureux d'annoncer un partenariat avec les Oscars®. Lors de la cérémonie de remise des prix au Théâtre Dolby® d'Hollywood le 12 mars prochain puis lors du bal des gouverneurs, l'après-soirée officielle des Oscars, ainsi que dans tous les autres événements liés aux Oscars®, Clarendelle, Quintus et Haut-Brion seront les vins rouges et blancs exclusivement servis. Ils sont également promus partenaires officiels de l'Academy Museum of Motion Pictures en 2023.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/uk/9142751-clarendelle-domaine-clarence-dillon-95th-oscars/

La famille de vins Clarendelle "inspiré par Haut-Brion" trouve ses origines dans l'acquisition en 1935 du Château Haut-Brion par le financier américain M. Clarence Dillon. Aujourd'hui, sous l'impulsion de son arrière-petit-fils, le Prince Robert, la société mère de Clarendelle s'est développée et comprend le restaurant parisien Le Clarence, récompensé de 2 étoiles au guide Michelin et reconnu comme l'un des 50 meilleurs restaurants du monde, une maison de négoce, et des boutiques de vins et spiritueux issus des plus grands terroirs français, inaugurées en 2015 sous l'enseigne "La Cave du Château". S'il est principalement réputé pour son excellence à combiner vins d'exception et gastronomie de haute volée, le groupe familial est également devenu, au fil des générations, un fervent défenseur des arts.

À l'instar des Academy Awards®, s'appuyant sur une culture presque centenaire, Clarendelle offre une expression résolument contemporaine dans l'air du temps du célèbre "Art de Vivre" à la française. Ce petit luxe accessible bénéficie de l'expertise des oenologues de Haut-Brion, qui supervisent les assemblages millésime après millésime, comme pour ceux des autres prestigieux domaines du groupe : La Mission Haut-Brion et Quintus. Les flacons Clarendelle sont ensuite vieillis et ne sont rendus disponibles que lorsqu'ils ont atteint leur apogée et qu'ils peuvent offrir la plus belle expression du terroir Bordelais aux amateurs de vin du monde entier.

Château Quintus, propriété récemment acquise à Saint-Emilion et véritable étoile montante de la rive droite, présentera aussi son Dragon de Quintus aux Oscars. En coulisses, les heureux nominés et lauréats dégusteront l'un des vins blancs les plus rares produits à Bordeaux, issu des propriétés La Mission Haut-Brion et Château Haut-Brion : La Clarté de Haut-Brion.

Clarendelle et Domaine Clarence Dillon sont heureux de féliciter tous ceux qui ont contribué de manière si significative à nous divertir et à nous inspirer au cours de l'année écoulée. Nous nous joignons aux millions de téléspectateurs du monde entier pour saluer ensemble les réalisations exceptionnelles des 95ème nominés aux Oscars.

