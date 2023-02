Avis de rappel d'aliments - Rappel de fondues aux fromages de marque 1001 Fondues en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Brand Product Size UPC Codes

1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec

et à la bière 125 g 6 28110 60803 1 LOT 14328 Meilleur avant Best Before 24-FE-2023 LOT 14348 Meilleur avant Best Before 14-MR-2023 LOT 14355 Meilleur avant Best Before 21-MR-2023 LOT 14004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 14010 Meilleur avant Best Before 10-AL-2023 LOT 14031 Meilleur avant Best Before 01-MA-2023 LOT 14038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec

et à la bière 350 g 6 28110 60802 4 LOT 14328 Meilleur avant Best Before 24-FE-2023 LOT 14333 Meilleur avant Best Before 28-FE-2023 LOT 14339 Meilleur avant Best Before 05-MR-2023 LOT 14348 Meilleur avant Best Before 14-MR-2023 LOT 14355 Meilleur avant Best Before 21-MR-2023 LOT 14004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 14010 Meilleur avant Best Before 10-AL-2023 LOT 14013 Meilleur avant Best Before 13-AL-2023 LOT 14024 Meilleur avant Best Before 24-AL-2023 LOT 14031 Meilleur avant Best Before 01-MA-2023 LOT 14034 Meilleur avant Best Before 03-MA-2023 LOT 14038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec

Michel Jodoin Cidre

Rosé Pétillant 125 g 6 28110 60805 5 LOT 16320 Meilleur avant Best Before 16-FE-2023 LOT 16332 Meilleur avant Best Before 28-FE-2023 LOT 16341 Meilleur avant Best Before 07-MR-2023 LOT 16343 Meilleur avant Best Before 09-MR-2023 LOT 16027 Meilleur avant Best Before 27-AL-2023 LOT 16041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec

Michel Jodoin Cidre

Rosé Pétillant 350 g 6 28110 60804 8 LOT 16320 Meilleur avant Best Before 16-FE-2023 LOT 16332 Meilleur avant Best Before 28-FE-2023 LOT 16341 Meilleur avant Best Before 07-MR-2023 LOT 16343 Meilleur avant Best Before 09-MR-2023 LOT 16348 Meilleur avant Best Before 14-MR-2023 LOT 16354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 16027 Meilleur avant Best Before 27-AL-2023 LOT 16038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023 LOT 16041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec GIN Violette 125 g 6 28110 60859 8 LOT 50327 Meilleur avant Best Before 23-FE-2023 LOT 50333 Meilleur avant Best Before 28-FE-2023 LOT 50348 Meilleur avant Best Before 14-MR-2023 LOT 50354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 50004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 50032 Meilleur avant Best Before 01-MA-2023 LOT 50038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec GIN Violette 350 g 6 28110 60858 1 LOT 50319 Meilleur avant Best Before 15-FE-2023 LOT 50327 Meilleur avant Best Before 23-FE-2023 LOT 50333 Meilleur avant Best Before 28-FE-2023 LOT 50339 Meilleur avant Best Before 05-MR-2023 LOT 50348 Meilleur avant Best Before 14-MR-2023 LOT 50354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 50004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 50017 Meilleur avant Best Before 17-AL-2023 LOT 50020 Meilleur avant Best Before 20-AL-2023 LOT 50032 Meilleur avant Best Before 01-MA-2023 LOT 50038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023 LOT 50041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec légèrement fumée 125 g 6 28110 60848 2 LOT 40354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 40027 Meilleur avant Best Before 27-AL-2023 LOT 40041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023

1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec légèrement fumée 350 g 6 28110 60847 5 LOT 40354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 40027 Meilleur avant Best Before 27-AL-2023 LOT 40041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023

1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec

et au vin 125 g 6 28110 60801 7 LOT 17320 Meilleur avant Best Before 16-FE-2023 LOT 17327 Meilleur avant Best Before 23-FE-2023 LOT 17329 Meilleur avant Best Before 25-FE-2023 LOT 17340 Meilleur avant Best Before 06-MR-2023 LOT 17354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 17004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 17009 Meilleur avant Best Before 09-AL-2023 LOT 17020 Meilleur avant Best Before 20-AL-2023 LOT 17027 Meilleur avant Best Before 27-AL-2023 LOT 17041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec

et au vin 350 g 6 28110 60800 0 LOT 17320 Meilleur avant Best Before 16-FE-2023 LOT 17327 Meilleur avant Best Before 23-FE-2023 LOT 17329 Meilleur avant Best Before 25-FE-2023 LOT 17340 Meilleur avant Best Before 06-MR-2023 LOT 17343 Meilleur avant Best Before 09-MR-2023 LOT 17354 Meilleur avant Best Before 20-MR-2023 LOT 17004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 17009 Meilleur avant Best Before 09-AL-2023 LOT 17018 Meilleur avant Best Before 18-AL-2023 LOT 17020 Meilleur avant Best Before 20-AL-2023 LOT 17027 Meilleur avant Best Before 27-AL-2023 LOT 17038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023 LOT 17041 Meilleur avant Best Before 10-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec St Laurent Whisky 3 Grains 125 g 6 28110 60870 3 LOT 18334 Meilleur avant Best Before 01-MR-2023 LOT 18349 Meilleur avant Best Before 15-MR-2023 LOT 18004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 18017 Meilleur avant Best Before 17-AL-2023 LOT 18025 Meilleur avant Best Before 25-AL-2023 LOT 18031 Meilleur avant Best Before 01-MA-2023 LOT 18034 Meilleur avant Best Before 03-MA-2023 LOT 18038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023





1001

Fondues Chic! Fondue Fondue aux fromages

artisans

du Québec St Laurent Whisky 3 Grains 350 g 6 28110 60869 7 LOT 18334 Meilleur avant Best Before 01-MR-2023 LOT 18349 Meilleur avant Best Before 15-MR-2023 LOT 18004 Meilleur avant Best Before 04-AL-2023 LOT 18017 Meilleur avant Best Before 17-AL-2023 LOT 18025 Meilleur avant Best Before 25-AL-2023 LOT 18031 Meilleur avant Best Before 01-MA-2023 LOT 18034 Meilleur avant Best Before 03-MA-2023 LOT 18038 Meilleur avant Best Before 07-MA-2023