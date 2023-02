Des emplois durables, oui, mais pas sans une transition juste





MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) se réjouit du lancement aujourd'hui par le gouvernement fédéral du Programme pour des emplois durables, qui conjugue finalement environnement et emploi, mais se questionne sur l'absence de mesures touchant à la transition juste. En rappel, la transition juste, économique et écologique, consiste à assurer que les travailleuses et les travailleurs oeuvrant dans les secteurs touchés par les changements climatiques aient une place à la table pour élaborer des solutions durables quand il est question de leur travail.

Pour la CSN, bien que les objectifs du programme soient tout à fait louables et qu'elle accueille favorablement l'approche tripartite des ministères concernés, la décision d'écarter la transition juste met en péril son succès.

«?Ça fait maintenant plus de vingt ans que les syndicats parlent de la transition juste, économique et écologique. Le gouvernement Trudeau ne peut pas faire l'autruche sur ces enjeux, déplore Caroline Senneville, présidente de la CSN. Il sait très bien qu'il est primordial que les travailleuses et les travailleurs aient une place à la table pour décider de l'avenir des secteurs d'activités touchés par les bouleversements climatiques, en plus de leur offrir des formations et des garanties de revenus adéquats pour les aider à faire la transition vers de nouveaux secteurs plus écologiques.?»

La confédération applaudit le programme qui vise la création de milliers d'emplois durables dans les prochaines années et qui ouvre la porte à un dialogue constructif entre les gouvernements, les employeurs, et le mouvement syndical. La CSN insiste pour que le gouvernement, dès le lancement du programme, mette en place des mesures qui impliqueront directement le personnel des secteurs visés.

«?Le gouvernement Trudeau est doué pour fixer des objectifs ambitieux qui semblent bien beaux sur papier, mais il oublie souvent de nous donner les moyens de les atteindre. Il nous paraît irréaliste de promettre la création d'autant d'emplois durables sans passer par une transition juste des travailleuses et des travailleurs des secteurs qui sont affectés par les changements climatiques,?» conclut la présidente.

