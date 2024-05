MagVenture annonce sa collaboration avec Magnus Medical pour commercialiser le système de neuromodulation SAINT®





ALPHARETTA, Géorgie, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- MagVenture est fière d'annoncer son partenariat avec Magnus Medical, qui met à disposition son système de stimulation magnétique MagPro®, à la pointe de l'industrie, pour soutenir un nouveau chapitre passionnant de la stimulation magnétique transcrânienne (SMT) thérapeutique grâce au système de neuromodulation SAINT® de Magnus. La thérapie SAINT permettra aux patients de recevoir un traitement rapide et très efficace pour le trouble dépressif majeur (TDM), en particulier dans le contexte aigu où l'adoption de la SMT a été limitée.

La thérapie SAINT est un traitement non invasif à action rapide, autorisé par la FDA, pour la dépression majeure résistante au traitement chez les adultes qui n'ont pas obtenu d'amélioration satisfaisante avec des antidépresseurs antérieurs. Le traitement consiste en une identification des cibles de stimulation guidée par IRM et en un protocole exclusif qui condense le traitement en cinq jours seulement.

« Le système de stimulation thêta intermittente haute performance de MagVenture soutient notre thérapie innovante SAINT, ce qui nous permet d'apporter un soulagement rapide et efficace aux personnes souffrant de dépression résistante aux traitements, a déclaré Christian Gormsen, PDG de Magnus Medical. Cette collaboration souligne notre engagement à faire progresser le traitement des troubles neuropsychiatriques et à changer la vie des gens. »

Kerry Rome, vice-président des ventes et du marketing chez MagVenture, Inc. a ajouté : « Nous sommes ravis de permettre l'expansion de SAINT à travers les États-Unis grâce au matériel de MagVenture, ainsi qu'à l'installation et au service de soutien pour s'assurer que les clients qui offrent SAINT bénéficieront de la même qualité et des mêmes opérations fiables qui font la réputation de MagVenture. »

MagVenture et Magnus Medical seront présents à la prochaine réunion annuelle de la Clinical TMS Society à Londres en juin, où le système SAINT pourra être vu de première main.

