Renouvellement de la Planification économique conjointe 2022-2025 - Plus de 250 M$ pour le développement économique de la métropole





MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme le renouvellement de la Planification économique conjointe 2022-2025 avec la Ville de Montréal. L'objectif : établir des orientations communes en matière de développement économique de la métropole.

Ce renouvellement comprend la reconduction du Fonds de développement économique de Montréal, qui est assortie d'une aide financière pouvant s'élever à 150 millions de dollars sur trois ans. La Ville déposera, au cours des prochains mois, la planification des initiatives destinées à soutenir sa croissance économique. De nouvelles cibles et une meilleure évaluation de l'atteinte des résultats pour les différents projets qui seront financés sont également demandées.

De plus, conformément aux modalités prévues dans l'Entente-cadre Réflexe Montréal, le gouvernement attribue une aide financière de 102 608 000 $ sans condition à la Ville de Montréal afin qu'elle puisse disposer des outils qui lui permettront d'assurer son développement et d'assumer pleinement son rôle de métropole.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Avec son caractère unique, la métropole joue un rôle déterminant pour la prospérité du Québec. On doit s'assurer que la Ville de Montréal ait les outils nécessaires afin de réaliser des initiatives porteuses pour son développement économique, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai très hâte de collaborer avec la mairesse pour revoir le plan de développement économique de Montréal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Face aux profondes transformations générées par la pandémie, l'économie de la métropole a su rebondir et renouer avec sa croissance rapidement. Montréal est le coeur économique du Québec et sa résilience est essentielle. Cette entente permettra à la métropole de continuer de soutenir les entreprises et l'entrepreneuriat, tout en assurant le dynamisme des artères commerciales et de l'innovation, qui sont essentielles à l'attractivité de Montréal. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants :

En décembre 2016, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont conclu l'Entente-cadre Réflexe Montréal afin de poursuivre leurs engagements pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole.

Cette entente-cadre prévoit la création du Fonds de développement économique de Montréal ainsi que l'adoption d'une planification économique conjointe entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Elle prévoit également un versement annuel à la Ville de Montréal pour la soutenir dans son développement et son rôle de métropole du Québec.

