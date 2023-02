Négociations du secteur public - Déclarations du gouvernement : le Front commun met les points sur les i





QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le Front commun réagit vivement aux déclarations trompeuses du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du premier ministre, François Legault, qui exhortaient aujourd'hui les syndicats à se présenter aux tables de négociation.

« C'est assez ordinaire d'entendre ces déclarations alors que les équipes de négociation sont disponibles aux tables de négociation et peinent à obtenir des dates de rencontre. Soyons très clairs : nos équipes sont prêtes, elles ont déposé à chacune des tables de négociation des propositions très concrètes de solutions et ont proposé plusieurs dates de rencontre, mais la partie patronale ne semble pas vouloir se rendre autant disponible. Au rythme des séances actuellement proposé par la partie patronale, les négociations vont s'éterniser. On voudrait rappeler au Conseil du trésor que l'année 2023 compte 12 mois et qu'à ce rythme, ces négociations vont durer trois ans! », de réagir les porte-parole du Front commun, François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Robert Comeau, président de l'APTS.

« Plutôt que de faire des relations publiques, on souhaiterait que le gouvernement déploie autant d'énergie sur l'ensemble des tables de négociation. Doit-on comprendre qu'il n'est pas prêt et qu'il cherche à gagner du temps? Considérant l'ampleur des enjeux qui animent nos réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le gouvernement devrait s'affairer à rapidement convenir aux tables de solutions qui pourront être déployées dans les réseaux plutôt que de consacrer ses énergies à détourner l'attention dans les médias! C'est assez ironique venant d'un gouvernement qui clame haut et fort qu'il faut sortir de "nos vieilles habitudes et façons de faire". »

Le Front commun soutient qu'il s'agit d'un bien mauvais message à envoyer aux quelque 420 000 travailleuses et travailleurs du secteur public qu'il représente ainsi qu'à la population. Les équipes de négociation attendent toujours un calendrier de rencontres digne de ce nom pour les différentes tables.

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur. Les conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023.

