Le gouvernement du Canada investit 365?000 $ dans un projet du Centre for Resilience and Social Development (Centre pour la résilience et le développement social) pour soutenir les jeunes Noirs d'Ottawa





Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer les personnes les plus touchées par la COVID-19

OTTAWA, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le soutien de la santé mentale et du bien-être des Canadiennes et des Canadiens, notamment des personnes qui font face à des défis disproportionnés en raison du racisme systémique, de la discrimination, du statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale, est une priorité pour le gouvernement du Canada.

À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, accompagnée des honorables députés Arielle Kayabaga et David McGuinty, annonce aujourd'hui l'octroi d'un financement de 365?437 $ au Centre for Resilience and Social Development (Centre pour la résilience et le développement social) pour son projet visant à favoriser la santé mentale positive des jeunes Noirs dans les districts scolaires d'Ottawa.

Ce projet en devenir vise à améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes Noirs des districts scolaires d'Ottawa par des interventions en santé mentale adaptées à la culture, par exemple en faisant mieux connaître le rôle des déterminants sociaux de la santé dans la formation de comportements et de résultats en matière de santé. Il permettra également de sensibiliser les enseignants, les administrateurs et les parents aux besoins particuliers des jeunes Canadiens noirs et aux défis auxquels ces derniers sont confrontés en matière de santé mentale. En favorisant la résilience et en renforçant les capacités de la communauté noire, le projet contribuera à réduire la stigmatisation et à améliorer l'accès des jeunes Noirs aux services de soutien en santé mentale.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour appuyer des projets visant à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales chez les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Grâce à des investissements stratégiques qui abordent des défis propres aux communautés noires au Canada, comme la discrimination et la stigmatisation, nous pouvons faire en sorte que les personnes obtiennent le soutien dont elles ont besoin, au moment et à l'endroit voulus.

Le gouvernement du Canada tient à ce que la santé mentale fasse partie intégrante de notre système de santé universel. Nous continuerons de collaborer avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que toute la population canadienne puisse obtenir les soins de santé mentale et de dépendance les plus adéquats, dispensés par les fournisseurs appropriés, aux endroits les plus convenables, même virtuellement, et ce, quel que soit leur lieu de résidence.

Citations

«?Les Canadiens de race noire, notamment les enfants et les jeunes, continuent de se heurter à des difficultés disproportionnées pour accéder à des services de santé mentale en raison du racisme, de la discrimination et de l'exclusion sociale. Le financement d'aujourd'hui aidera à lutter contre ces disparités dans la région d'Ottawa en répondant aux besoins en santé mentale des jeunes Noirs dans les écoles d'Ottawa. Il permettra également aux éducateurs et aux membres de la communauté de se familiariser davantage avec les défis auxquels font face les jeunes Noirs, afin de mieux les soutenir et de les aider à atteindre tout leur potentiel.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Les efforts du Centre for Resilience and Social Development visant à promouvoir une santé mentale positive chez les jeunes Noirs dans les districts scolaires d'Ottawa sont des actions incroyablement valables. Notre gouvernement continue d'appuyer d'importants projets qui favorisent la résilience, la sensibilisation, la réduction de la stigmatisation et l'amélioration de l'accès aux services de soutien en santé mentale pour les jeunes Noirs d'Ottawa, et de partout au pays.?»

L'honorable David McGuinty, C. P.

Député, Ottawa-Sud

«?Les communautés racialisées plaident depuis longtemps pour un meilleur accès aux services de santé mentale, et le besoin de ces services a été décrit comme étant exacerbé par la pandémie. Ainsi, au nom du CRSD et des autres organisations qui ont reçu ce financement, nous sommes reconnaissants à l'honorable ministre Bennett et au gouvernement du Canada d'avoir financé nos projets. Neuf organisations, dont la nôtre, ont reçu ce financement dans le cadre du fonds pour la Santé mentale des Canadiens noirs. L'objectif de ce financement est de soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par le COVID-19?».

Farah Aw-Osman, Directeur général

Centre pour la résilience et le développement social

Faits en bref

La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires sur les priorités communes en santé afin d'améliorer les services de santé intégrés offerts à la population canadienne, y compris l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances.

a annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires sur les priorités communes en santé afin d'améliorer les services de santé intégrés offerts à la population canadienne, y compris l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Le Collège universitaire Renison de l'université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

l'université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du . Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre en tout temps, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

