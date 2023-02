Appel de candidatures : Prix Catalyseur 2023 pour la meilleure recrue





BioTalent Canada accepte maintenant les candidatures pour son prix phare de l'industrie, le prix Catalyseur pour la meilleure recrue.

Ce prix convoité reconnaît les réalisations des jeunes employés qui reçoivent des subventions salariales dans la bioéconomie naissante du Canada. Il met l'accent sur les employeurs qui donnent à ces jeunes esprits une opportunité de se perfectionner et de prospérer.

Depuis le lancement du prix en 2015, le Prix Catalyseur pour la meilleure recrue a démontré l'impact positif sur les étudiants, les nouveaux diplômés, les jeunes en difficulté et les professionnels formés à l'étranger lorsque les employeurs leur donnent la possibilité de mettre leur formation et leurs compétences en pratique.

La plus récente lauréate, Erin Ward, a reçu le prix en 2022 pour ses contributions en tant que stagiaire à CleanSlate UV. CleanSlate UV est une nouvelle entreprise en soins de santé qui exploite les rayons ultraviolets pour désinfecter les appareils mobiles.

Erin, une étudiante spécialisée en immunologie à l'Université McGill à Montréal, a rapidement adopté la culture « tout le monde met la main à la pâte » à CleanSlate UV. De la création de documents d'habilitation scientifique à la mise à l'essai de produits, la curiosité d'Erin lui a permis de développer des compétences au-delà de son domaine de connaissances.

« Il est de la plus haute importance de souligner les réalisations des participants au programme de subvention salariale », déclare Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « Ce sont des personnes qui constituent l'avenir de notre industrie et dirigeront d'importants domaines de l'économie. »

Les subventions salariales de BioTalent Canada ont permis à plus de 12 500 personnes d'avoir des employeurs de la bioéconomie à l'échelle nationale. Les participants ont apporté une contribution importante à leurs employeurs malgré leur expérience de travail limitée.

Découvrez comment les anciens lauréates ont contribué à faire progresser la bioéconomie du Canada.

« J'ai été honorée d'avoir été choisie comme gagnante du prix Catalyseur en 2022 », déclare Erin Ward. « Cette reconnaissance m'a ouvert des portes et est une reconnaissance que les employeurs de la bioéconomie du Canada respectent et considèrent favorablement.

On invite et encourage fortement les employeurs de la bioéconomie à présenter des candidatures qui décrivent, en détail, comment leurs dernières embauches du programme de subventions salariales ont dépassé les attentes pour apporter des contributions substantielles à leur organisation.

Le prix Catalyseur de 2023 accepte les candidatures des employeurs jusqu'au 31 mars, 2023. Le récipiendaire sera annoncé à la fin du printemps et recevra un prix de 1 000 $. Les critères sont basés sur la façon dont le nouvel employé a contribué à la culture d'entreprise, à l'innovation, à la réalisation d'un objectif, ou aidé à surmonter un défi opérationnel.

Pour plus de renseignements et le formulaire de candidature pour le prix Catalyseur de 2023, veuillez consulter biotalent.ca/Catalyseur2023.

En savoir plus sur les programmes auxquels vos organismes peuvent être admissibles, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr/programs/

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'emploie à stimuler la capacité de création d'emplois de l'industrie, à combler l'écart entre les talents prêts à travailler et les employeurs et à assurer l'agilité, la résilience et la durabilité à long terme de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de moins de 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Visitez biotalent.ca/fr pour en savoir plus.

