Midea Group reconnue comme l'une des 50 entreprises industrielles chinoises les plus performantes en matière de développement durable par Forbes 2022





Plus tôt cette année, Forbes 2022 a publié sa liste des 50 entreprises industrielles chinoises les plus performantes en matière de développement durable. Midea Group a été sélectionnée pour ses performances exceptionnelles en matière de fabrication verte, de neutralité carbone, de développement durable et de construction prenant en compte les critères ESG.

Cette sélection se concentre sur des indicateurs spécifiques dans cinq domaines différents, notamment sur le système de gestion, l'innovation technologique, les avantages globaux, l'allocation des ressources, la démonstration et la promotion. Les entreprises sélectionnées cette année sont toutes des entreprises industrielles établies depuis au moins 10 ans, réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de RMB et un taux de croissance en glissement annuel des investissements en R&D d'environ 50 %. Ces entreprises présentent également plus d'avantages clés que leurs homologues mondiaux et disposent de technologies de pointe de classe mondiale.

Au cours des 25 dernières années, Midea n'a cessé d'améliorer et de perfectionner son système de gestion du développement durable, en intégrant le concept de développement durable dans la quasi-totalité des étapes de production et d'exploitation, dans le cadre de son engagement de création de valeur partagée avec les parties prenantes.

Le parc industriel de Midea Shunde utilise des systèmes PV distribués, des équipements de stockage d'énergie, des équipements CVC à haut rendement (notamment des unités multiconnectées MDV8), des ascenseurs intelligents numériques LINVOL, des modules de récupération d'énergie et des lignes de production automatisées pour créer des bureaux écologiques et produire un carbone à bas coût. Ces efforts ont d'ailleurs abouti aux certifications LEED & WELL. S'appuyant sur la plateforme numérique iBUILDING, le système de gestion du carbone et le système de réseau électrique du parc industriel Midea Shunde sont entièrement intégrés. La zone de bureaux a également atteint la neutralité carbone.

L'usine Midea de Chongqing s'appuie actuellement sur plus de 15 technologies vertes et économes en énergie, huit applications de scène numérique, trois certifications et consultations environnementales, et bénéficie également d'un accès à plus de 10 systèmes d'information. L'usine a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit, des murs-rideaux photovoltaïques et des lampadaires solaires permettant d'augmenter considérablement la proportion d'énergie propre et d'électricité verte. Elle a également obtenu la certification de neutralité carbone PAS2060, devenant ainsi l'une des premières usines pilotes zéro carbone de Midea.

Guidée par des conseils avancés en matière de carbone, l'usine Midea de Jingzhou a créé un parcours zéro carbone qui comprend quatre étapes : la planification et la conception, la construction, l'exploitation et la transformation. Elle a également adopté des solutions clés pour atteindre la neutralité carbone et obtenir à la fois ses certifications environnementales et zéro carbone. Ses efforts de réduction d'émissions de carbone s'expriment à travers l'optimisation et la gestion de l'énergie. En effet, les coûts d'exploitation et de maintenance de l'usine seront réduits de 30 % et sa consommation électrique de 5 à 20 %.

