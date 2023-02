Mary Kay Inc. nomme Sheryl Adkins-Green au poste de directrice de l'expérience





La société emblématique de beauté et d'entrepreneuriat Mary Kay Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Sheryl Adkins-Green au poste de directrice de l'expérience. Dans ce nouveau rôle, Sheryl Adkins-Green soutiendra le succès de millions d'entreprises de conseillères en beauté indépendantes grâce à une expérience client intégrée à 360 degrés.

« Rien n'a plus d'importance chez Mary Kay qu'une expérience enrichissante pour nos conseillères en beauté indépendantes et leurs clientes », déclare Nathan Moore, président des ventes mondiales et du marketing chez Mary Kay. « L'expérience de Sheryl en tant que spécialiste du marketing axée sur le client, mettant l'accent sur un service inégalé, fait d'elle un candidat naturel en tant que directrice de l'expérience. Elle est plus que passionnée par l'opportunité offerte par Mary Kay, et nous sommes ravis de voir comment sa stratégie mondiale continuera à faire une différence dans la vie des femmes à travers le monde. »

Sheryl Adkins-Green, qui travaille chez Mary Kay depuis 2009, occupait auparavant le poste de directrice du marketing. Elle continuera à diriger la division de l'expérience de marque mondiale et l'agence de création interne de l'entreprise qui développe des campagnes de marketing, des éléments de conception multimédia, du contenu pour les médias sociaux et des communications numériques intégrées qui permettent aux forces de vente indépendantes de fournir des expériences de beauté et un service personnalisés à leurs clientes. En combinant recherche, analyse de données et prévisions de tendances, Sheryl Adkins-Green et son équipe anticipent les besoins et les attentes des conseillères beauté indépendantes et de leurs clientes dans plus de 35 pays.

« Mary Kay Ash a toujours dit : "Imaginez chaque personne avec un signe invisible autour du cou qui dit Faites-moi me sentir importante" », déclare Sheryl Adkins-Green. « Ce sera mon mantra dans ce nouveau rôle passionnant. »

Sheryl Adkins-Green apporte à son rôle une expérience significative dans la planification stratégique, le développement des affaires et les partenariats d'entreprise. Avant de rejoindre Mary Kay, Sheryl a occupé des postes de direction chez Alberto-Culver, Cadbury-Schweppes, Citigroup et Kraft Foods. Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en commerce de détail, cum laude de l'Université du Wisconsin, et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School. S'alignant étroitement sur la mission de Mary Kay visant à enrichir la vie des femmes et de leurs familles, elle s'implique activement dans la communauté par le biais de la Mary Kay Ash Foundation? dont la mission est double : trouver des remèdes aux cancers affectant les femmes et éliminer la violence faite aux femmes.

À propos de Mary Kay

Une des premières à briser le plafonnement de carrière, Mary Kay Ash a fondé l'entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec des millions de vendeurs indépendants dans plus de 35 pays. En tant qu'entreprise de développement de l'entrepreneuriat, Mary Kay s'engage à émanciper les femmes dans leur carrière par l'éducation, le mentorat, la défense des intérêts, le réseautage et l'innovation. Mary Kay s'engage à investir dans la science derrière la beauté et à fabriquer des produits dernier cri y compris des soins de la peau, des cosmétiques colorés, des suppléments nutritionnels et des parfums. Mary Kay croit en l'enrichissement des vies d'aujourd'hui pour un avenir durable, en s'associant à des organisations du monde entier axées sur la promotion de l'excellence commerciale, le soutien à la recherche sur le cancer, la promotion de l'égalité des sexes, la protection des survivants de violence domestique, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à réaliser leurs rêves. Rendez-vous sur marykayglobal.com pour en savoir plus et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn ou suivez-nous sur Twitter.

