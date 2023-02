Ajout de 81 M$ en formation professionnelle - La CSQ et la FSE-CSQ saluent l'ajout de financement pour les petites cohortes





MONTRÉAL, le 14 févr. 2023. /CNW/ -La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) reçoivent positivement les mesures en formation professionnelle annoncées ce matin par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Satisfaites de ce premier jalon de l'engagement électoral de la CAQ pour la formation professionnelle, elles soulignent notamment l'ajout de ressources pour le financement des petites cohortes, longtemps demandé par la CSQ, de même que l'offensive pour y accroître les inscriptions.

« Afin de favoriser l'augmentation du nombre de diplômés, le ministre a appelé les entreprises à résister à la tentation du court terme et à laisser les élèves terminer leurs études. Bravo! Nous sommes très sensibles au nécessaire message de persévérance et nous appuyons les programmes de formation qualifiante et complète, un gage de succès à terme pour les travailleuses et travailleurs québécois. Il pourra assurément compter sur l'appui de la CSQ s'il va en ce sens », a déclaré Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ.

La FSE-CSQ rappelle que la valorisation de la formation professionnelle devra aller de pair avec la promotion de formations complètes et transférables. Le ministre devra également assurer l'attractivité et la rétention de la profession enseignante s'il souhaite atteindre les objectifs de diplomation qu'il s'est fixés. « On aura assurément besoin d'améliorer les mesures d'attraction et d'accueil pour les enseignantes et enseignants de la formation professionnelle, tout en veillant à les garder en poste avec des conditions de travail et d'enseignement favorables. Rappelons-nous que ceux-ci sont qualifiés à la fois en pédagogie et dans leur métier », a ajouté Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Le ministre a terminé sa conférence en demandant l'aide de toutes les parties. La CSQ entend collaborer avec le ministre et, en tant que représentante de toutes les catégories de personnel de l'éducation, elle signifie par ailleurs son intérêt à participer au forum d'échanges stratégiques sur la formation professionnelle.

