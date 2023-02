Un jury d'audience du nouvel OAR diffère sa décision dans l'affaire Hope Thomas





TORONTO, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Par un avis d'audience daté du 22 novembre 2021 (l'avis d'audience), l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), maintenant le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR), a introduit une instance disciplinaire contre Hope Moira Donna Thomas (l'intimée).

Le 31 janvier 2023, une audience disciplinaire dans le cadre de cette instance s'est tenue par voie électronique, par vidéoconférence, devant un jury d'audience de trois membres du comité d'instruction de la section de la Colombie-Britannique du nouvel OAR. Après avoir reçu la preuve et entendu les observations du personnel du nouvel OAR au sujet de la conduite fautive et de la sanction, le jury d'audience a différé sa décision et indiqué qu'elle rendrait une décision écrite et fournirait ses motifs en temps voulu.

L'avis d'audience (en anglais seulement) se trouve sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.cahttps://mfda.ca/case/202173/?lang=fr. Durant la période mentionnée dans l'avis d'audience, l'intimé exerçait ses activités à Merritt, en Colombie-Britannique.

