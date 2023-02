RBC annonce les lauréats 2023 de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Noirs





Vingt jeunes Canadiens bénéficieront du soutien financier et du mentorat de RBC et de ses partenaires communautaires pour poursuivre leurs études postsecondaires et se préparer à l'avenir du monde du travail.

TORONTO, le 14 févr. 2023 /CNW/ - RBC Fondation a dévoilé aujourd'hui le nom des lauréats 2023 de la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Noirs RBC. Cette bourse d'une valeur pouvant atteindre 10 000 $ par année (pendant une période maximale de quatre ans) s'adresse aux étudiants noirs âgés de 15 à 29 ans. Elle donne accès à un éventail de services, notamment du mentorat, afin de répondre aux besoins particuliers des jeunes Noirs canadiens dans leurs études et leur préparation aux emplois de demain.

Selon les données de Statistique Canada, 94 % des jeunes Noirs souhaitent poursuivre des études postsecondaires, mais seulement 60 % pensent en avoir la possibilité. Les bourses d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Noirs, offertes dans le cadre du Plan d'action de lutte au racisme systémique de RBC, représentent un financement ciblé de 50 millions de dollars favorisant la prospérité de 25 000 jeunes noirs, autochtones ou de couleur d'ici 2025, notamment par des investissements dans des occasions de mentorat et de perfectionnement des aptitudes.

« Il est essentiel que les jeunes Noirs aient un accès rapide et soutenu à des ressources adaptées à leurs besoins particuliers, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Notre investissement dans ces jeunes par l'intermédiaire des bourses Objectif avenir RBC démontre notre engagement envers leur prospérité future tout en reconnaissant les expériences uniques qu'ils ont vécues et qu'ils continueront de vivre tout au long de leur parcours scolaire. »

La bourse est offerte aux jeunes Noirs (de 15 à 29 ans) qui sont citoyens canadiens, résidents permanents du Canada ou réfugiés et qui commencent leur secondaire V (11e ou 12e année) ou qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires pour l'année scolaire 2023-2024. Les étudiants admissibles sont sélectionnés par l'un des 15 organismes communautaires partenaires participants, et leur candidature est évaluée par un comité composé de dirigeants noirs issus du monde de l'enseignement, des affaires et de la philanthropie. Les organismes communautaires partenaires offriront également diverses ressources, notamment des occasions de mentorat, de planification scolaire et professionnelle, de tutorat ou de réseautage, adaptées aux besoins de chaque récipiendaire.

La bourse d'études permettra à Arshi Chadha, qui prévoit d'étudier en cinéma à la School for the Contemporary Arts de l'Université Simon Fraser, de payer ce que beaucoup de jeunes considèrent comme allant de soi, comme les frais de scolarité et de subsistance. « Une formation universitaire me permettra d'entrer en contact avec d'autres écrivains et cinéastes, des mentors qui m'aideront à définir et à orienter mon parcours professionnel. Je souhaite créer, à travers ma démarche cinématographique, un univers dans lequel les personnes et les communautés noires ont leur mot à dire. Mon objectif est de rendre le monde meilleur à travers mon art et celui des autres. »

Lancée en 2022, la Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Noirs a été créée par la communauté et pour la communauté par l'intermédiaire d'un comité consultatif composé d'universitaires noirs et de leaders au service des jeunes qui ont fait part de leurs idées et se sont inspirés de leur propre expérience pour mettre en place un programme de bourses d'études unique qui offre bien plus que du financement. Elle est administrée par Universités Canada, chef de file national dans la gestion des bourses d'études.

« La Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Noirs représente une chance extraordinaire pour des étudiants qui méritent grandement d'être aidés et qui sont parmi les plus défavorisés de notre pays, déclare Markiel Simpson, porte-parole de la BC Community Alliance. Non seulement cette bourse ouvrira des perspectives à des jeunes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais pu suivre des études postsecondaires, mais l'héritage que les récipiendaires voudront laisser aura des effets durables sur leurs communautés, et des répercussions d'une grande portée, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. »

Pour consulter la liste complète des boursiers et en savoir plus, rendez-vous au : https://www.rbc.com/dms/enterprise/objectifavenir/bourse-noirs.html.

Pour en savoir plus sur la résilience dont les Canadiens noirs doivent faire preuve pour poursuivre des études postsecondaires, lisez les Récits RBC.

