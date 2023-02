Les infirmières d'Héma-Québec, en grève le 17 février - La population invitée à reporter les rendez-vous





QUÉBEC, le 14 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec-CSN annonce la tenue d'une demi-journée de grève le vendredi 17 février 2023, de 7 h à 11 h. Par conséquent, les citoyennes et les citoyens de la région de Québec qui avaient un rendez-vous prévu entre 7 h et 9 h pour faire un don de plasma, de plaquettes ou de sang sont invités à le reporter à un moment ultérieur. De 9 h à 11 h, seuls les rendez-vous pour le prélèvement de plaquette et de plasma se tiendront. Le syndicat demande donc la collaboration du public, car seulement trois membres du personnel infirmier seront sur place pour effectuer les prélèvements.

«?L'employeur maintient la ligne dure, explique la présidente du syndicat, Vanessa Poirier : il veut nous imposer des conditions inférieures à celles des autres infirmières. Nous ne pouvons pas accepter un tel recul?! Nos membres ont voté la grève à 100 %. Déjà, plusieurs d'entre nous ont pensé à quitter Héma-Québec. Ce n'est certainement pas en mettant fin à la parité avec le réseau public, qui a toujours existé, qu'on va nous retenir?! »

Le syndicat appelle par ailleurs la population à donner du sang à tout autre moment, car ce geste simple contribue à sauver des vies.

«?Ce n'est pas de gaieté de coeur qu'elles en sont rendues à faire la grève, rappelle la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps. Malheureusement, Héma-Québec ne leur donne pas d'autre choix. Ça fera quatre ans, le 31 mars prochain, que la convention collective est échue. Elles ont tout tenté à la table de négociation. Héma-Québec connaît déjà des difficultés d'attraction et de rétention de son personnel, notamment chez les infirmières et les infirmières auxiliaires. Nous invitons la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à se pencher d'urgence sur la situation, car, en définitive, c'est elle qui doit octroyer les mandats nécessaires pour sortir de cette impasse.?»

«?Vendredi sera une première demi-journée de grève, mais il y en aura d'autres, tant qu'Héma-Québec ne changera pas son fusil d'épaule, prévient la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Barbara Poirier. Les 75 infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec sont loin d'être seules dans cette bataille. Toute la CSN se tiendra à leurs côtés, aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'elles obtiennent le respect qu'elles méritent.?»

À propos

La grève touche les deux centres GLOBULE de Québec ainsi que les collectes mobiles. Rappelons que les infirmières et les infirmières auxiliaires de Héma-Québec de la région de Québec, affiliées à la CSN, ont conclu une alliance avec celles de Montréal, affiliées à la CSQ, car elles refusent également de mettre fin à la parité avec les professionnel-les en soins du réseau public.

Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec-CSN est affilié au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Fondée en 1921, la CSN regroupe aujourd'hui plus de 330?000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activités.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 06:30 et diffusé par :