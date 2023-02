La fintech suisse Klarpay AG réalise des bénéfices lors de sa première année d'activité





ZUG, Suisse, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Klarpay AG , une institution financière suisse innovante, est fière d'annoncer qu'elle a atteint la rentabilité au cours de sa première année opérationnelle. La rentabilité de l'entreprise et l'intérêt des investisseurs en capital-risque témoignent du travail acharné et du dévouement de son équipe. Klarpay est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance et son succès.

Malgré les conditions économiques difficiles dans le secteur des fintechs et sur les marchés mondiaux, Klarpay a établi une base solide et mis en oeuvre son modèle d'entreprise afin d'obtenir des résultats. Klarpay a connu une croissance régulière tout au long de l'année grâce à une forte demande pour ses services, clôturant l'année avec plus de 120 entreprises clientes. L'entreprise a atteint la rentabilité mensuelle six mois seulement après son lancement, en août 2022, et l'a maintenue jusqu'à la fin de l'année avec un bénéfice annuel substantiel.

"Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante", a déclaré Martynas Bieliauskas, PDG et cofondateur de Klarpay. "L'accent que nous mettons sur un modèle économique durable nous distingue de nombre de nos pairs du secteur des fintechs qui peinent à atteindre la rentabilité, surtout si tôt dans le cycle de vie d'une entreprise. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à développer ce succès au cours de l'année à venir ".

En 2023, Klarpay se concentrera sur la poursuite de son modèle d'exploitation organique ainsi que sur le maintien de l'efficacité de ses produits et de son service global, qui s'est avéré être un facteur clé de son succès. L'entreprise dispose d'un produit élégamment conçu, construit sur un logiciel propriétaire qui comble une lacune sur le marché, et s'engage à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients et partenaires. En témoigne l'expansion récemment annoncée de son offre de paiements internationaux, avec le lancement de 13 nouveaux comptes en devises étrangères. La stratégie de Klarpay en matière de produits pour 2023 et au-delà vise à soutenir la demande et la croissance afin d'atteindre les objectifs prévus.

À propos de Klarpay AG.

Klarpay AG est l'une des principales sociétés de fintech qui offre aux commerçants en ligne l'accès à des comptes IBAN multidevises, l'acceptation des paiements internationaux et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société de technologie financière suisse autorisée à travailler exclusivement avec des commerçants en ligne, des entrepreneurs numériques et des influenceurs, Klarpay cherche à renforcer les entreprises numériques en leur permettant d'accéder à des comptes commerciaux et à des solutions de paiement sans frontières, évolutifs et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay AG est une institution financière de dépôt agréée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi fédérale suisse sur les banques, article 1b.

Contact pour les médias:

[email protected]

+ 41 41 552 0093

www.klarpay.com

