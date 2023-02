Mary Kay inspire la prochaine génération de femmes leaders dans les domaines STEAM lors d'un sommet de la jeunesse





Mary Kay Inc., une société mondiale qui défend l'autonomisation et l'éducation des femmes, a récemment accueilli un groupe de 25 jeunes femmes du Young Women's Preparatory Network (YWPN) du Dallas Independent School District et de l'Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School à l'occasion d'une exploration éducative et inspirante dans les disciplines STEAM. L'événement a conduit à la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences, le 11 février.

Les élèves du cycle secondaire ont passé la journée au Richard R. Rogers Manufacturing/centre de R&D (R3) de Mary Kay, à Lewisville, au Texas, où elles ont visité un site de pointe et ont appris les différents aspects des processus de fabrication liés aux disciplines STEAM dans une entreprise mondiale de produits de beauté. Après la visite, les élèves ont entendu un panel d'expertes dans leurs domaines STEAM respectifs. Le panel était composé d'expertes dans des domaines tels que l'innovation en amont, la formulation de produits, les technologies de l'information, la recherche sur les produits, la planification de portefeuille et de stratégie et le développement des processus. Dans l'après-midi, les élèves ont pris part à un déjeuner de mentorat où elles ont eu l'occasion de discuter de différents parcours de carrière pour les femmes dans les STEAM et de leurs aspirations personnelles et professionnelles, et de découvrir comment nous pouvons mieux encourager, préparer et soutenir les jeunes femmes poursuivant des carrières dans les domaines STEAM.

« Mary Kay s'est engagée à responsabiliser et inspirer la prochaine génération de femmes à poursuivre leurs passions, parce que les disciplines STEAM représentent l'avenir », déclare la Dre Lucy Gildea, responsable de l'innovation, des produits et des sciences, Mary Kay. « Les femmes sont sous-représentées dans les effectifs STEAM, mais nous pouvons réduire cet écart en offrant aux jeunes femmes des possibilités cruciales d'exposition et d'apprentissage précoce pour qu'elles puissent rechercher et explorer des carrières d'intérêt dans les domaines STEAM. »

Le Young Women's Preparatory Network est une agence à but non lucratif qui s'associe aux districts scolaires publics de l'État du Texas pour exploiter le plus grand réseau d'écoles préparatoires entièrement composées de filles du pays. Les écoles YWPN sont situées dans des quartiers urbains en difficulté et ont fait leurs preuves en matière de réussite scolaire, de diplômes d'études secondaires et d'admission aux cycles d'enseignement supérieur. Le YWPN a formé le premier partenariat public/privé avec le district scolaire indépendant de Dallas, qui a débouché sur l'ouverture de l'Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School en 2004.

« Nous sommes ravis que nos jeunes femmes participent à une journée remplie d'interactions pertinentes avec des femmes évoluant dans les domaines STEAM, et nous sommes reconnaissants envers Mary Kay pour cette opportunité », déclare Lynn McBee, PDG, Young Women's Preparatory Network. « Ces futures dirigeantes sont des jeunes femmes brillantes et talentueuses. Bénéficier d'une exposition à des femmes ayant réussi dans les domaines STEAM et voir l'impact qu'elles peuvent avoir leur donne cette motivation supplémentaire pour aller plus loin, et espérons-le, un jour, changer le monde grâce aux disciplines STEAM. »

Mary Kay célèbre et encourage les jeunes femmes qui prennent en charge leur avenir grâce au leadership, à l'innovation et à la détermination à exceller dans les domaines STEAM. Les femmes ne représentent que 28 % des effectifs dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. [1] En offrant un soutien continu aux jeunes femmes dans les domaines STEAM, l'entreprise poursuit la mission de Mary Kay, qui est d'améliorer la vie des femmes partout dans le monde.

[1] Sources

National Girls Collaborative Project (2022). The State of Girls and Women in Stem. https://ngcproject.org/resources/state-girls-and-women-stem

À propos de Mary Kay Inc.

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes des violences conjugales, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 17:30 et diffusé par :