Le gouvernement du Canada maintient le soutien au développement économique rural dans le Sud de l'Ontario





FedDev Ontario investira près de 40 millions de dollars pour que les Sociétés d'aide au développement des collectivités fournissent un soutien ciblé en vue de favoriser la croissance des économies régionales

EMBRUN, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Les entreprises, les organisations et les collectivités rurales ont un grand impact dans l'économie canadienne. Afin de veiller à ce qu'elles puissent surmonter pleinement les défis, notre gouvernement fournit un accès aux outils et au soutien dont elles ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), aux côtés de Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, a visité l'entreprise « Brasserie Tuque de Broue Brewery Inc. » pour annoncer un investissement de près de 40 millions de dollars au cours des trois prochaines années en appui au réseau fiable que constituent les Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) du Sud de l'Ontario.

Dans le cadre du Programme de développement des collectivités, cet investissement suivi permettra aux 36 SADC et aux trois associations de SADC du Sud de l'Ontario de continuer leur chemin sur la voie de la croissance. Ces organisations offrent des connaissances spécialisées et un soutien sur le terrain et sur mesure aux entreprises, organisations et communautés rurales qu'elles desservent. Ce soutien se décline, entre autres, sous la forme de conseils aux entreprises, d'accès au capital, d'aide au développement économique communautaire et de planification économique communautaire stratégique. Cet appui leur permet d'aider les entreprises rurales à développer leur plein potentiel.

Au cours des années, les SADC du Sud de l'Ontario ont prêté main-forte à des milliers d'entreprises. L'entreprise familiale Brasserie Tuque de Broue Brewery Inc. à Embrun a reçu un appui par l'entremise de la SADC de Prescott-Russell, qui lui a permis de développer ses installations et de générer un plus grand volume d'affaires. Depuis, l'entreprise est devenue une ambassadrice importante de la région; elle, par ailleurs, décroché le Prix de l'entreprise manufacturière au Gala d'excellence de la SADC de Prescott-Russell en 2022.

Dans la région Ouest de l'Ontario, Violet's of Strathroy, un magasin de vêtements pour femmes, a reçu du soutien par l'entremise de Community Futures Middlesex afin de lancer officiellement ses activités en mars 2022. Ce soutien a permis à l'entreprise de bien débuter, et elle est à présent un membre apprécié de la communauté de Strathroy.

Ce ne sont là que deux exemples, tirés d'une longue liste d'entreprises à travers le Sud de l'Ontario qui réalisent leur potentiel et contribuent à faire croître les économies locales grâce au soutien de leur SADC locale.

Pour savoir quelle est l'organisation d'aide au développement des collectivités de votre région, ou pour en savoir plus sur les services et le soutien qu'elle offre, rendez-vous sur le site Web du programme Développement des collectivités Ontario.

Citations

« Le soutien que les entreprises et les organisations rurales reçoivent de la part des Sociétés d'aide au développement des collectivités est sans égal. Les outils que ces dernières fournissent aux entreprises rurales alimentent la croissance économique et créent des emplois, ce qui mène à des communautés rurales plus compétitives. En continuant de soutenir les SADC à travers le Sud de l'Ontario, notre gouvernement investit dans le potentiel des communautés rurales en veillant à ce qu'elles continuent de connaître le succès. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« De nombreuses entreprises de notre région ont tiré grand avantage du soutien que leur a apporté la SADC de Prescott-Russell. Cet investissement suivi dans le Programme de développement des collectivités est une excellente nouvelle pour notre communauté ainsi que pour les collectivités à travers le Sud de l'Ontario, car il permet à toutes les entreprises de se doter des outils nécessaires à leur prospérité. »

- Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« Les trois dernières années ont été très difficiles et ont exigé beaucoup d'énergie, de créativité et d'adaptation, tant au sein de nos collectivités et entreprises qu'au sein de notre organisation. Merci au gouvernement du Canada de son soutien constant au Programme de développement des collectivités. Nous serons à même de déployer encore plus vigoureusement notre soutien et notre savoir-faire reconnu aussi bien dans la création d'entreprises que dans le développement économique durable. »

- John Candie, directeur général, SADC de Prescott-Russell

« Lorsque nous avons ouvert la brasserie il y a huit ans, nous avons été confrontés à une demande énorme et notre croissance à travers divers marchés était très marquée. En travaillant en étroite collaboration avec le bureau de notre SADC locale, nous avons pu acheter des équipements supplémentaires et embaucher une main-d'oeuvre qualifiée pour répondre à la demande et atteindre nos objectifs de vente. Au fil des ans et de l'ouverture des programmes, nous avons pu accéder à d'autres financements et subventions pour nous aider à poursuivre notre succès. »

- Nicolas Malboeuf, propriétaire, Brasserie Tuque de Broue Brewery Inc.

Faits en bref

Au cours des 38 dernières années, le Programme de développement des collectivités a été une initiative de développement économique menée par les collectivités. Elle a été conçue pour prêter main-forte aux collectivités rurales du Canada en les aidant à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies en vue de s'adapter aux évolutions de l'environnement économique.

en les aidant à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies en vue de s'adapter aux évolutions de l'environnement économique. Les SADC offrent une grande diversité de programmes et de services pour soutenir le développement économique des collectivités et la croissance des petites entreprises. Elles emploient un personnel issu de la population locale, et chacune d'elles est dirigée par un conseil d'administration bénévole, composé de résidents représentatifs de la collectivité locale.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada - par l'entremise de FedDev Ontario - a investi plus de 90,2 millions de dollars dans le Programme de développement des collectivités, contribuant ainsi à la création de plus de 25 000 emplois et au maintien de plus de 51 500 autres. FedDev Ontario a aussi versé plus de 83 millions de dollars aux SADC de la région pour qu'elles assurent la prestation de services de soutien aux entreprises adaptés aux besoins régionaux au cours de la pandémie. Cette mesure a permis d'aider près de 2 000 entreprises - y compris des commerces de détail, des restaurants et des dépanneurs locaux - et de maintenir plus de 6 500 emplois dans les collectivités rurales à travers la région.

Liens connexes

