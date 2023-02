Un soutien pour les entrepreneurs autochtones, les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs en Colombie-Britannique vise à faire éclore les talents et à établir une économie inclusive





Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour stimuler la croissance économique et accroître la participation des groupes sous-représentés à l'économie.

PENTICTON ET ÎLE GABRIOLA, BC, le 10 févr. 2023 /CNW/ - La création de possibilités pour les personnes aux talents, aux capacités et aux parcours diversifiés renforce notre économie et génère une prospérité pour tous. C'est pourquoi PacifiCan investit dans des projets qui font croître notre économie et créent des possibilités d'épanouissement pour tous les Britanno-Colombiens.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 148 000 $ de PacifiCan par l'entremise du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) au profit de deux projets. Le financement provenant de ce programme aide à créer, à faire croître et à soutenir des économies régionales inclusives.

La Gabriola Island Recycling Organization reçoit 98 000 $ pour mettre en oeuvre un projet de réutilisation des textiles pour les entrepreneurs autochtones, les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs de l'île Gabriola et du centre de l'île de Vancouver. Le financement soutiendra l'achat d'un déchiqueteur de textiles, la conception de produits textiles réutilisés et la création d'un espace de fabrication pour les entrepreneurs indépendants. Cet investissement devrait permettre de créer huit emplois et d'aider 30 petites entreprises locales.

La British Columbia Economic Development Association reçoit 50 000 $ pour créer du matériel de formation et des webinaires sur le développement économique afin d'accroître la capacité des groupes communautaires et des gouvernements locaux à aider les groupes sous-représentés à se relever économiquement des conséquences de la COVID-19 en Colombie-Britannique. Cette formation mettra en évidence les meilleures pratiques pour soutenir les entrepreneurs autochtones, les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs.

Citations

« Tout le monde devrait avoir une chance égale de lancer, de développer ou de faire prospérer une entreprise. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiennent les efforts de deux organisations dévouées qui font la promotion d'une économie inclusive en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada continuera à faire éclore le potentiel de tous les Britanno-Colombiens, particulièrement ceux faisant face aux plus grands obstacles, ce qui mène à une plus grande prospérité pour tous. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous sommes reconnaissants à Pacifican de soutenir cette entreprise sociale circulaire et durable. Grâce à cette initiative, nous développons un réseau de femmes et de jeunes qualifiés qui réutilisent les textiles pour en faire des produits magnifiques et durables. Notre Makerspace deviendra une plaque tournante centrale pour l'île de Vancouver, qui soutiendra les entrepreneurs du textile dans tous les aspects des entreprises textiles durables du berceau au berceau (C2C). L'espace proposera tout au long de l'année des ateliers visant à repenser la consommation et les déchets textiles. Ce financement soutient également notre objectif d'étendre le projet C2C Threads au district de Nanaimo et, au moyen d'ateliers, d'inspirer d'autres communautés et organisations à mettre en place des approches du "berceau au berceau" pour leur flot de déchets textiles. »

- Michelle Kresnyak, directrice générale / coordonnatrice du projet C2C, Gabriola Island Recycling Organization

« La BCEDA est reconnaissante du soutien de PacifiCan dans la création de nouveaux manuels et webinaires de perfectionnement professionnel. Nos communautés ont subi des transformations majeures au cours des dernières années, et il est crucial que nous nous rassemblions pour relever les défis et saisir les occasions. En tant qu'organisme provincial, il est important que nous mettions en valeur les pratiques de développement économique efficaces et que nous donnions aux collectivités les ressources et les connaissances dont elles ont besoin pour prospérer pour tous les citoyens. Les nouveaux manuels nous aideront à atteindre cet objectif."

- Dale Wheeldon, président-directeur général, BC Economic Development Association

Faits en bref

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Les projets financés par le programme Écosystèmes d'innovation régionaux doivent soutenir au moins un secteur prioritaire, comme les sciences de la vie, les technologies propres ou l'agriculture. De plus, ces projets doivent soutenir l'embauche et la formation de groupes sous-représentés, notamment les Autochtones, les femmes et les jeunes.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

PacifiCan adopte une approche inclusive en matière d'exécution de programmes et soutient la croissance et la prospérité économiques. À cette fin, l'agence examine chaque proposition de projet qu'elle reçoit, tenant compte de ses répercussions possibles sur les groupes sous-représentés, tels que les femmes, les jeunes et les Autochtones.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 14:00 et diffusé par :