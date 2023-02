PHARMANUTRA S.P.A. S'ASSOCIE À FERRARI-AF CORSE POUR RELEVER LES DÉFIS DE LA 499P, LA NOUVELLE HYPERCAR DE LE MANS





PISE, Italie, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- PharmaNutra S.p.A. (MTA : PHN), société spécialisée dans les compléments alimentaires à base de minéraux et de fer et dans les dispositifs médicaux pour la santé des muscles et des articulations, est prête à relever le grand défi du Championnat du monde d'endurance (WEC) de la FIA aux côtés de l'équipe Ferrari-AF Corse, qui sera en compétition avec deux prototypes officiels Ferrari 499P.

Aux termes de cet accord, la marque Cetilar®, une gamme de produits contenant des acides gras cétylés pour la santé des muscles et des articulations, disponibles sous forme de crème, de patch, de bande et, désormais, sous la forme Oro, figurera sur les deux nouvelles voitures de la catégorie Hypercar du Mans, qui feront leurs débuts à Sebring, en Floride (États-Unis), en mars, pour la première course du Championnat du monde d'endurance. Cetilar® apparaîtra également sur les combinaisons des six pilotes officiels Ferrari qui seront au volant des deux Hypercars du cheval cabré.

"Ce partenariat ne consistera pas seulement à faire figurer notre marque Cetilar® sur la magnifique Ferrari 499P et sur les combinaisons des pilotes, mais aussi à instaurer une collaboration médicale et scientifique étroite avec Med-Ex, le leader du secteur qui travaille avec Ferrari depuis de nombreuses années" a déclaré Roberto Lacorte, vice-président de la société, qui participe activement aux activités de course en tant que pilote de l'équipe italienne Cetilar Racing, qui participe au championnat IMSA WeatherTech Sports Car Championship avec une Ferrari 296 GT3 sous la direction technique d'AF Corse.

En tant que partenaire médical officiel de Ferrari Competizioni GT, Med-Ex veillera à la préparation physique et à tous les aspects de la santé des pilotes officiels du cheval cabré qui participeront au FIA WEC au volant de la 499P, ainsi que du reste de l'équipe, en utilisant les produits Cetilar®, à l'approche du lancement de la nouvelle gamme de produits de nutrition sportive et des autres compléments alimentaires pour lesquels la technologie Sucrosomial® garantit une meilleure tolérance et des niveaux d'absorption exceptionnels.

"Le lien idéal entre Cetilar® et le projet impliquant l'équipe de Ferrari-AF Corse et la 499P est, à bien des égards, presque naturel. Cetilar® est un produit leader sur le marché développé par PharmaNutra, un symbole de l'excellence italienne dans le domaine de la pharmacie et de la santé, et cette même excellence est à l'origine du partenariat entre Ferrari et notre équipe dans le projet Le Mans Hypercar" , a expliqué Amato Ferrari, fondateur et directeur principal de l'équipe AF Corse.

