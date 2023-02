Les Audacieuses de Leucan sont de retour pour une 3e année





10 femmes exceptionnelles raseront leur tête en soutien aux enfants atteints de cancer

MONTREAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Leucan est fière d'annoncer le retour de son mouvement Les Audacieuses pour une troisième édition. Aujourd'hui, 10 femmes d'exception s'engagent à raser leur tête le 19 mars prochain et à amasser un total de 200?000 $ pour Leucan. Ensemble, elles poseront le geste de solidarité le plus puissant qui soit envers les enfants atteints de cancer : elles se raseront les cheveux dans le cadre du Défi têtes raséestm Leucan, présenté par Proxim .

Les Audacieuses est un mouvement de solidarité inédit au Québec, regroupant des femmes exceptionnelles, provenant d'horizons variés, dans le but de créer une vague d'inspiration et de générosité à travers toute la province.

Redéfinir les diktats de beauté

Grâce à cette initiative, Leucan arrive à prouver que toutes les femmes peuvent s'accomplir comme elles l'entendent, peu importe leur apparence. Les Audacieuses ont ainsi accepté l'invitation à défier les diktats de la beauté et à prouver à toutes et à tous que les cheveux ne les définissent pas et que la féminité ne tient pas à leurs chevelures.

Encore aujourd'hui, trop de femmes ne peuvent faire ce qu'elles désirent de leurs corps. La prise de position par l'exemple est un message puissant, surtout lorsqu'il est porté par des femmes accomplies, d'horizons différents.

« Au-delà de leurs parcours exceptionnels, de leurs personnalités incroyables, nos Audacieuses sont des femmes de coeur. Elles ont accepté de modifier leur apparence afin de nous aider à propager notre mouvement et notre message d'espoir. Une femme est belle et féminine, avec ou sans cheveux. », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Elles ont dit oui à changer de tête pour changer l'avenir de milliers d'enfants

Ces 10 femmes deviennent les visages officiels du projet en raison de leurs qualités communes; elles sont assumées, influentes, courageuses, inspirantes et audacieuses. Ensemble, elles acceptent de mettre leurs têtes à prix afin d'envoyer un message d'espoir.

« Ces femmes acceptent de s'abandonner dans ce projet. Leur geste est incroyable et envoie un message de soutien pour tous les enfants qui perdent leurs cheveux lors de leurs traitements contre le cancer. Elles leur disent : '' Vous êtes beaux, vous êtes forts et vous êtes inspirants. Nous sommes avec vous de tout coeur ''. C'est beau et puissant! », ajoute Juli Meilleur.

Les Audacieuses de Leucan 2023 sont :

Élodie Bergeron - Directrice, services aux familles, recherche et partenariats, Leucan

- Directrice, services aux familles, recherche et partenariats, Leucan Patricia Châteauneuf - Directrice générale, ventes média multiplateformes, Montréal & Est du Canada , CBC & Radio-Canada Solutions Média

- Directrice générale, ventes média multiplateformes, Montréal & Est du , CBC & Radio-Canada Solutions Média Sophie Ducharme - Vice-présidente, offre conseil distinctive, gestion privée/entreprises, Banque Nationale du Canada

- Vice-présidente, offre conseil distinctive, gestion privée/entreprises, Banque Nationale du Sylvie Gagnon - Pharmacienne-propriétaire affiliée à Proximed

- Pharmacienne-propriétaire affiliée à Proximed Isabelle Leclerc - Vice-présidente, ressources humaines, Toromont Industrie

- Vice-présidente, ressources humaines, Toromont Industrie Catherine Morneau - Vice-présidente exécutive et directrice générale, Groupe Morneau

- Vice-présidente exécutive et directrice générale, Groupe Morneau Catherine Pellerin - Associée et productrice, Pixel Firme Créative

- Associée et productrice, Pixel Firme Créative Mylène Paquette - Conférencière et rameuse océanique

- Conférencière et rameuse océanique Anouk Petit - Directrice des communications, Sollio Groupe Coopératif

- Directrice des communications, Sollio Groupe Sylvie Williams - Travailleuse sociale et maman de Leucan

Une collecte impressionnante de 200 000 $

En plus d'envoyer un message d'espoir aux enfants atteints de cancer et d'inspirer des milliers de femmes, Les Audacieuses ont comme objectif commun d'amasser 200 000 $ pour Leucan. Les dons permettront à Leucan de continuer son accompagnement auprès des familles qui reçoivent un diagnostic de cancer et de les aider financièrement, en plus d'investir dans la recherche en oncologie pédiatrique.

Pour plus amples renseignements sur le projet et pour soutenir Les Audacieuses, visitez le www.audacieuses.tetesrasees.com.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.

SOURCE Leucan

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 05:30 et diffusé par :