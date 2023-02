Le gouvernement du Canada annonce le financement d'une étude de faisabilité pour la fouille du site d'enfouissement de Prairie Green





OTTAWA, ON, TERRITOIRE NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINAABEG, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Les récents meurtres de femmes autochtones à Winnipeg, au Manitoba, sont horribles et dévastateurs. Leurs meurtres sont une représentation tragique de la violence que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones continuent de subir au Canada. Chacune des vies perdues était chère aux membres de leur famille et de leur communauté.

Pour soutenir les efforts déployés à Winnipeg par l'Assembly of Manitoba Chiefs (AMC) et les familles de ces victimes, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé un financement de 500 000 $ à l'AMC destiné à appuyer une étude de faisabilité sur la fouille du site d'enfouissement de Prairie Green. Ce financement aidera l'ACM à collaborer avec les familles et les survivants, divers experts, les gouvernements autochtones, les partenaires, les communautés et les organisations communautaires, ainsi qu'avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et d'autres entités, comme le Service de police de Winnipeg et la GRC, pour mener à bien ce projet.

Le gouvernement du Canada travaille également avec les dirigeants et les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et municipaux et les partenaires des services de police pour offrir le soutien et les services de guérison nécessaires aux familles et aux communautés pendant cette période difficile.

Citations

« Le Comité de l'étude de faisabilité pour la fouille du site d'enfouissement est reconnaissant du soutien public et financier du ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller. Ce financement fournira les ressources nécessaires à la réalisation d'une étude de faisabilité adéquate pour le site d'enfouissement de Prairie Green. Nous prévoyons que le travail à venir sera émotionnellement et spirituellement exigeant pour toutes les personnes concernées, et alors que nous continuons à avancer à un rythme rapide, nous rappelons à toutes les personnes touchées par cette tragédie de s'assurer qu'elles ont accès aux mesures de soutien disponibles. »

Grande cheffe Cathy Merrick

Assembly of Manitoba Chiefs

« J'ai entendu de vive voix le chagrin et la douleur de nombreuses familles qui ont perdu des êtres chers. Cette crise dure depuis trop longtemps et touche trop de familles et de communautés. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones méritent de se sentir en sécurité et d'être en sécurité, où qu'elles soient. Nous remercions l'AMC et les familles d'avoir travaillé avec nous pendant cette période difficile sur le plan émotionnel et spirituel. Grâce à des actions concrètes et des mesures de responsabilisation, nous mettrons fin à cette crise. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les meurtres brutaux de femmes autochtones à Winnipeg et dans l'ensemble du Canada sont horribles, et constituent la réalité et la peur avec lesquelles les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones vivent au quotidien. Cette tragédie et cette crise nationales doivent prendre fin et tous les ordres de gouvernement doivent prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones dans notre ville et dans tout le Canada. Grâce au financement accordé à l'AMC, les familles et les amis des femmes qui ont été victimes d'une violence et d'un meurtre horribles font un pas de plus vers l'apaisement. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan

Faits en bref

L'étude de faisabilité est financée par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada . Les fonds seront versés à l'Assembly of Manitoba Chiefs au cours de l'exercice 2022-2023.

. Les fonds seront versés à l'Assembly of Manitoba Chiefs au cours de l'exercice 2022-2023. La Voie fédérale est la contribution du Canada à l'ensemble du Plan d'action national 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les survivants, les familles et les organisations de femmes autochtones en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser environ 300 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 pour soutenir les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. À ce jour, plus de 250 millions de dollars ont été investis dans 1 400 refuges pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, y compris près de 138 organismes qui offrent des services aux Autochtones. De plus, dans le cadre de ce financement, un total de 10 millions de dollars a été versé à 61 refuges et autres organismes de lutte contre la violence sexiste au Manitoba , ce qui a permis à près de 65 000 personnes vivant dans la province de trouver un endroit sûr et d'avoir accès à des services de soutien.

, ce qui a permis à près de 65 000 personnes vivant dans la province de trouver un endroit sûr et d'avoir accès à des services de soutien. Depuis 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a versé plus de 16 millions de dollars à des organismes au Manitoba qui visent à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe, dont plus de 13 millions de dollars à des organismes dont le siège social est à Winnipeg , comme Eagle Vision, le West Central Women's Resource Centre et Ending Violence Against Manitoba Inc.

qui visent à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe, dont plus de 13 millions de dollars à des organismes dont le siège social est à , comme Eagle Vision, le West Central Women's Resource Centre et Ending Violence Against Manitoba Inc. Le 17 octobre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement immédiat et continu de plus de 6,9 millions de dollars à l'appui de Ka Ni Kanichihk et de la Velma's House, ainsi que 1,53 million de dollars pour les organisations de femmes autochtones au Manitoba .

