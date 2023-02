Budget fédéral 2023-2024 : il faut renforcer le commerce intérieur canadien





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui ses recommandations à l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, en prévision du dépôt du budget 2023-2024 du gouvernement fédéral. Alors que l'économie du Canada est sous tension, le milieu des affaires recommande de renforcer le commerce intérieur canadien, tout en faisant preuve de prudence dans la gestion des finances publiques.

« L'économie mondiale, tout comme celle du Canada, a été mise à rude épreuve dans la dernière année. Le défi pour le gouvernement canadien dans ce nouveau budget est de trouver l'équilibre entre soutenir l'économie du pays et ne pas contribuer à l'inflation. La prudence s'impose dans la gestion des finances publiques, et cela commence par maintenir le cap vers un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. En parallèle, nous devons miser davantage sur nos liens à l'intérieur du pays en intensifiant le commerce intérieur canadien. Investir pour augmenter le nombre d'échanges commerciaux entre provinces peut contribuer à diminuer les perturbations des chaînes d'approvisionnement et à accroître la prospérité des Canadiens, des Québécois et des Montréalais », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Dans cette optique, nous appuyons le plan d'action pour la transition verte des PME annoncé en décembre dernier par le gouvernement fédéral. Selon notre dernier sondage exclusif sur l'intégration des critères ESG en entreprise, 88 % des répondants considèrent que plusieurs défis, comme un manque de ressources financières ou des difficultés liées à la mise en oeuvre de ces critères, freinent leur intégration dans leurs organisations. L'atteinte de nos objectifs de décarbonation de l'économie dépendra de l'engagement des entreprises à investir et à la collaboration entre les organismes de terrain et le gouvernement. Nos PME auront besoin de ressources pour arriver à relever le défi du virage vert », a ajouté Michel Leblanc.

« Pour atteindre nos objectifs environnementaux, nous devons nous assurer de maintenir un niveau de financement des réseaux de transport en commun permettant d'offrir des services de qualité. Le gouvernement du Canada doit faire partie de la solution. Le prochain budget fédéral doit préciser les montants qui seront accordés pour renforcer le réseau de transport collectif à Montréal et dans les grandes métropoles du pays », a ajouté Michel Leblanc.

« Enfin, la dernière année a été marquée par une aggravation des enjeux d'efficacité de l'appareil gouvernemental : baisse de rendement des services de Sécurité et vieillesse, obtention et renouvellement des passeports, retards dans le traitement des dossiers d'immigration. Le gouvernement fédéral doit allouer les ressources nécessaires pour retrouver un niveau adéquat de qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises, en particulier en ce qui a trait aux services offerts par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada », a conclu Michel Leblanc.

Pour prendre connaissance des recommandations de la Chambre pour le budget 2023-2024 du Canada, veuillez consulter le mémoire sur le site Web de la Chambre.

Pour consulter les faits saillants du sondage sur l'intégration de critères ESG en entreprise, visitez le site Web de la Chambre.

