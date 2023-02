Les Canadiens atteints de cancer demandent : « Où est le cancer ? » dans le plan d'action en matière de santé annoncé hier





TORONTO, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Alors que le premier ministre fédéral et les premiers ministres des provinces et des territoires se sont réunis hier à Ottawa pour discuter des réformes indispensables des systèmes de santé canadiens, les patients atteints de cancer et les acteurs du milieu à travers le pays sont préoccupés par le manque d'attention portée aux conséquences des soins du cancer dans le nouveau plan proposé.

Agir contre le cancer maintenant, une alliance nationale de 30 organismes de santé, tire la sonnette d'alarme et demande de toute urgence aux gouvernements de combler les lacunes dans les soins contre le cancer. Il s'agit notamment de veiller à ce que les Canadiens aient accès au dépistage, au traitement et aux interventions chirurgicales en temps opportun, quel que soit leur lieu de résidence.

Bien que les discussions de la réunion fédérale-provinciale-territoriale aient porté sur le financement et les indicateurs communs pour le système de santé dans son ensemble, nous exhortons les gouvernements provinciaux à faire du cancer une priorité et à veiller à ce qu'une approche axée sur le cancer soit appliquée lors du développement des plans d'action provinciaux dans des domaines prioritaires tels que l'accès aux soins primaires, la réduction des retards en chirurgie, l'accès aux services en santé mentale et les données sur la santé.

Linda Rouillard, une mère québécoise de trois enfants, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein triple négatif pendant sa grossesse, a décrit les difficultés qu'elle a rencontrées dans ses démarches auprès du système de soins du cancer :

« J'ai appelé environ cinq cliniques. Certaines m'ont dit qu'elles ne prenaient plus de patients parce qu'il y avait déjà trop de demandes en raison des retards causés par la pandémie. J'ai dû supplier pour être inscrite sur une liste d'attente, car on m'a dit que je ne recevrais pas de soins avant deux mois et demi. J'avais l'impression d'être à court d'options. La prochaine étape était de trouver une clinique privée ou de prendre l'avion pour une autre province afin d'obtenir les soins dont j'avais besoin, deux options très coûteuses. J'ai dû me battre pour obtenir la demande, et j'ai dû me battre pour être vue plus tôt. »

Nous savons que les taux de survie s'améliorent lorsque le cancer est détecté tôt et que le patient reçoit un traitement en temps opportun. Linda fait partie des nombreux Canadiens qui ont été laissés pour compte par un système de soins du cancer qui se dégrade. Le cancer était déjà la principale cause de décès au Canada avant la pandémie, mais on estime aujourd'hui que 21 000 vies supplémentaires seront perdues inutilement d'ici la fin de la décennie en raison du retard accumulé dans les dépistages, les traitements et les interventions chirurgicales liés au cancer pendant la pandémie.

Andrea Knox, directrice générale des relations externes de l' Association canadienne des infirmières en oncologie et membre de l'alliance Agir contre le cancer maintenant, a déclaré :

« Bien qu'une augmentation du financement contribuera à renforcer la capacité du système de santé, il est également essentiel de définir des indicateurs, d'établir des points de référence et de s'assurer que des données transparentes sont recueillies par rapport à ces indicateurs pour mesurer la performance du système de santé. Cela permettra de s'assurer que des décisions politiques fondées sur des preuves sont prises pour le système de soins du cancer du Canada et d'évaluer si le financement a l'impact souhaité dans des domaines tels que la planification des effectifs et l'accès opportun et équitable au dépistage, au diagnostic et au traitement dans tout le Canada. »

La pandémie nous a montré le pouvoir de se rassembler et de travailler pour une cause commune. La réunion d'aujourd'hui est un premier pas dans la bonne direction ; toutefois, cette collaboration doit se poursuivre avec les patients, les soignants et les organisations professionnelles comme l'alliance Agir contre le cancer maintenant . Les gouvernements doivent faire du cancer une priorité dans le plan de santé décennal proposé afin de sauver des vies.

À propos d'Agir contre le cancer maintenant:

Agir contre le cancer maintenant est une alliance nationale d'organisations de patients, d'associations professionnelles et d'entreprises du secteur des sciences de la vie qui constatent l'ampleur du problème auquel sont confrontés nos systèmes de soins aux personnes atteintes de cancer et leurs patients à la lumière de la pandémie. Nous nous sommes réunis pour demander aux gouvernements de s'attaquer aux problèmes de nos systèmes de soins du cancer afin que les Canadiens atteints de cancer aient la chance de vivre plus longtemps et mieux que partout ailleurs dans le monde.

SOURCE Cancer Action Now

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 11:12 et diffusé par :