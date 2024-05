Déclaration commune pour l'avenir des laboratoires : plus d'une vingtaine de partenaires en appui à des services publics, accessibles, de qualité et de proximité





LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) rend aujourd'hui publique la Déclaration commune pour l'avenir des laboratoires de biologie médicale, ayant reçu l'appui de plus d'une vingtaine de représentant?e?s des associations et fédérations médicales, associations syndicales du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), regroupements de personnes usagères ainsi que d'enseignant?e?s responsables de la formation en technologie d'analyse biomédicale.

« Des services de laboratoires publics, accessibles, de qualité et de proximité, c'est vital pour le réseau de la santé et des services sociaux. La majorité des actrices et partenaires concernés s'entendent là-dessus. Fort?e?s de ce consensus, nous demandons au gouvernement de prendre acte de cette déclaration commune et de donner suite aux solutions avancées pour assurer l'avenir de nos laboratoires publics », déclare Robert Comeau, président de l'APTS.

Fruit des échanges ayant réuni des partenaires de tous horizons le 6 mai dernier lors d'une journée nationale de réflexion pour l'avenir des laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), cette déclaration commune présente de grands constats quant aux défis que doivent relever les laboratoires de biologie médicales, et présente également une dizaine d'orientations à prendre pour en assurer la pérennité.

L'APTS invite également le ministère de la Santé et des Services sociaux à considérer pleinement les pistes d'action présentées dans cette déclaration en vue de la rencontre à venir, le 17 juin prochain, au cours de laquelle les conclusions des consultations menées il y a déjà plus d'un an, le 28 avril 2023, seront présentées à des partenaires du RSSS, dont font partie plusieurs des signataires de la déclaration commune.

«?Les défis des laboratoires sont connus depuis longtemps, et c'est avec une approche globale qu'on pourra les relever, notamment en revalorisant la formation collégiale, en améliorant les conditions de travail et de pratique, en mettant un frein à la centralisation tous azimut et, surtout, en étant à l'écoute des personnes passionnées qui oeuvrent, jour après jour, dans ce secteur essentiel et en leur offrant la considération qu'elles méritent », conclu Sandra Etienne, technologiste médicale et vice-présidente de l'APTS.

