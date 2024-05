Kirin Holdings commencera le 20 mai la vente en ligne de son « Electric Salt Spoon », une cuillère qui utilise l'électricité pour rehausser le goût salé et umami*1





Kirin Holdings Company, Limited (Kirin) lancera, en tant que nouvelle activité dans le domaine des sciences de la santé (activité des sciences de la santé), une offre limitée de 200 unités de son Electric Salt Spoon, des cuillères qui rehaussent le goût salé et umami des aliments à faible teneur en sodium grâce à la puissance de l'électricité, le lundi 20 mai 2024 sur sa boutique en ligne officielle (https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/). Un nombre limité d'unités sera en outre disponible dans les magasins Hands Inc. à partir du mois de juin.

Ce dispositif de cuisine est équipé d'une technologie qui augmente d'environ 1,5 fois*2,3 le goût salé perçu lors de la consommation d'aliments à faible teneur en sodium. Cette technologie a été développée grâce à des recherches conjointes avec le laboratoire Dr. Homei Miyashita de l'Université Meiji du Département des sciences des médias frontaliers, école des sciences mathématiques interdisciplinaires (Laboratoire Miyashita). Grâce à ce dispositif, nous visons à créer une société dans laquelle les gens peuvent améliorer leur mode de vie d'une manière délicieuse.

1. Troisième réunion de recherche sur l'interface de neurostimulation. Mars 2023

« Influence sur le goût umami de la forme d'onde électrique du goût qui intensifie la salinité des aliments à faible teneur en sodium » 2. Communiqué de presse KIRIN du 11 avril 2022 https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0411_01.html 3. Valeur de changement de l'évaluation de l'intensité du goût salé dans un échantillon imitant un aliment ordinaire et un échantillon contenant 30 % de sel en moins. Testé avec des baguettes équipées de la technologie Electric Salt (courant 0,1~0,5 mA). Trente et un hommes et femmes âgés de 40 à 65 ans, qui réduisent actuellement ou ont déjà réduit leur consommation de sel, ont été interrogés sur l'intensité du goût salé qu'ils percevaient en mangeant l'aliment testé, et 29 des 31 personnes interrogées ont répondu que le goût salé avait augmenté.

La question de la « consommation excessive de sel » chez les Japonais et l'insatisfaction à l'égard du goût des aliments à faible teneur en sel

La consommation quotidienne de sel des Japonais âgés de 20 ans et plus est de 10,1 g*4, ce qui est bien supérieur à la consommation de sel recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui est de 5,0 g*5. L'apport en sel n'a en outre pas atteint l'objectif « Healthy Japan 21 » (2e étape)*6 pour tous les groupes d'âge de plus de 20 ans, tant chez les hommes que chez les femmes*7. L'objectif sera encore abaissé au cours de la troisième phase, ce qui fait de l'apport excessif en sel le problème nutritionnel le plus important pour les Japonais, selon le ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

Dans notre enquête par questionnaire auprès des personnes qui suivent actuellement un régime pauvre en sodium ou qui ont l'intention de le faire*8, environ 60 % des personnes interrogées ont estimé qu'il existait des problèmes liés aux aliments pauvres en sodium, et parmi ces personnes, environ 80 % n'étaient pas satisfaites du goût. Si les régimes pauvres en sodium peuvent être poursuivis avec un meilleur goût, cela peut conduire à une amélioration des problèmes nutritionnels.

4. Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, enquête nationale sur la santé et la nutrition 2019 5. Lignes directrices 2012 de l'OMS 6. Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale - Initiative stratégique pour l'environnement alimentaire https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/contents/sodium 7. Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale - Politique de base pour la promotion globale de la santé de la population

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html 8. Cible : hommes et femmes âgés de 40 à 79 ans vivant dans la région métropolitaine de Tokyo (N=4 411) Format : Enquête en ligne Environ 47 % des personnes interrogées suivent un régime pauvre en sodium ou ont l'intention de le faire.

L'« Electric Salt Spoon » aborde les questions sociales et les besoins des consommateurs

L'« Electric Salt Spoon » est un appareil de table développé sur la base du concept « une vie avec des aliments délicieux pour tous » afin de répondre aux problèmes sociaux et aux besoins des consommateurs en matière de goût des aliments à faible teneur en sodium.

Dans notre enquête*9, les personnes interrogées qui essaient de réduire leur consommation de sel ont classé les nouilles ramen en première position et la soupe miso en deuxième position comme les « aliments qu'ils aimeraient manger avec un goût fort au lieu d'un goût fin ». Cela indique qu'il existe un besoin de manger des ramen au goût fort comme « récompense » pour s'être abstenu d'en manger en raison des efforts déployés pour réduire la consommation de sel, ainsi qu'un besoin d'apprécier des aliments consommés quotidiennement, tels que la « soupe », d'une manière délicieuse.

En vue de la commercialisation de l'Electric Salt, nous avons continué à développer des articles de cuisine tels que des baguettes et des bols, mais nous avons décidé de développer et de commercialiser d'abord une « cuillère » en tenant compte des caractéristiques techniques et des repas pour lesquels les besoins des consommateurs sont importants.

9. Enquête Kirin, période : janvier 2022, cible : 120 hommes et femmes âgés de 30 à 69 ans qui essaient de réduire leur consommation de sel, format : enquête CLT, réponses multiples autorisées. Communiqué de presse concernant les résultats de cette étude (lundi 11 avril 2022) https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0411_01.html

Présentation du produit, méthode de vente et commentaires du développeur Produit Nom du produit Electric Salt Spoon Dimensions Approx. L250 x P38 x H25 (mm) Poids Approx. 60 g (sans les piles) Alimentation électrique Pile au lithium 3 V (CR2) Prix 19 800 yens (taxes incluses) Caractéristiques Un faible courant électrique passe de la pointe de la cuillère à l'aliment pour rehausser le goût du repas*, y compris le goût salé et umami. Nous avons amélioré la technologie afin que la cuillère puisse être utilisée naturellement à table et nous avons conçu le dispositif en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la durabilité. * L'expérience varie d'une personne à l'autre. La sensation peut également varier en fonction du plat. Instructions d'utilisation Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé sur le manche de la cuillère, sélectionnez l'intensité souhaitée (4 niveaux) et utilisez la cuillère comme vous le feriez avec une cuillère ordinaire. Détails https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/electricsalt-spoon/product/ES-S001/ * Il existe certaines conditions dans lesquelles ce produit ne peut pas être utilisé (par exemple, les mineurs et les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre appareil électrique médical). Veuillez consulter les « Précautions de sécurité » sur la boutique en ligne officielle ou sur la boîte du produit. Recommandation Peut être utilisé pour les soupes avec beaucoup d'ingrédients, le curry, le riz frit, la nourriture dans un bol, les nouilles ramen et d'autres repas en général. Méthode de vente 1. Boutique officielle en ligne (https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/) Volume initial des ventes 200 unités (prévues) * Veuillez faire votre demande à partir de la page d'achat du produit sur la boutique en ligne officielle. * Si le nombre de demandes dépasse le nombre d'unités à vendre, les ventes se feront par tirage au sort. Période de candidature Du lundi 20 mai 2024 au dimanche 2 juin 2024 * En cas de vente par loterie, tous les candidats seront informés le jeudi 6 juin. Calendrier d'expédition Mi-juin 2024 * Les ventes devraient se poursuivre après le mois de juin. Nous l'annoncerons en temps voulu sur la boutique en ligne officielle d'Electric Salt. 2. Hands Inc. Début des ventes Juin 2024 (prévu)

* Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web/communiqué de presse de Hands Inc.

(URL : https://shinjuku.hands.net/item/7f/7f-14.html ) Commentaires du développeur Division commerciale des sciences de la santé d'Ai SATO, nouveau groupe commercial Les personnes qui essaient de réduire leur consommation de sel disent souvent « je comprends l'importance de la réduction de la consommation de sel, mais c'est trop difficile pour moi de continuer. » Cela nous a incités à lancer la recherche et le développement de l'Electric Salt en 2019, ce qui a finalement conduit à la commercialisation du produit après plus de 5 ans. J'espère que les personnes qui ont des difficultés à commencer ou à poursuivre la réduction du sel utiliseront l'Electric Salt comme un outil permettant de profiter d'un large éventail de repas et d'enrichir leur vie alimentaire.

Développement futur de l'« Electric Salt »

Kirin continuera à proposer le développement d'articles de cuisine autres que des cuillères et menus alimentaires à faible teneur en sodium, et nous travaillerons avec les entreprises et les gouvernements locaux pour étendre l'utilisation de l'Electric Salt et son marché. L'Electric Salt a pour objectif de fournir des services qui permettent aux consommateurs de manger des aliments sains, délicieux et agréables et de créer une société saine et heureuse.

À propos de Kirin Holdings

(activités d'alimentation et de boissons), le domaine pharmaceutique (activités pharmaceutiques) et le domaine des sciences de la santé (activités des sciences de la santé), au Japon et dans le monde entier.

Les origines de Kirin Holdings remontent à la Japan Brewery, fondée en 1885. La Japan Brewery est devenue la Kirin Brewery en 1907. Depuis lors, l'entreprise a développé ses activités avec la fermentation et la biotechnologie comme technologies de base et s'est lancée dans l'industrie pharmaceutique dans les années 1980, toutes ces activités continuant à être des centres de croissance mondiaux. En 2007, Kirin Holdings a été créée en tant que société de holding pure et se concentre actuellement sur le développement de son domaine des sciences de la santé.

Dans le cadre de la Vision 2027 de Kirin Group (KV 2027), un plan de gestion à long terme lancé en 2019, Kirin Group a pour objectif de devenir « un leader mondial de la CSV*, créant de la valeur dans l'ensemble de notre monde, de l'alimentation et des boissons aux produits pharmaceutiques. » À l'avenir, Kirin Group continuera à tirer parti de ses atouts pour créer de la valeur sociale et économique par le biais de ses activités, dans le but de parvenir à une croissance durable de la valeur de l'entreprise.

* : Création de valeur partagée. Valeur ajoutée combinée pour les consommateurs et la société dans son ensemble.

