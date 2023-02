Mercans accueille Pete Tiliakos, leader mondial d'opinion en matière de paiement, au sein de son conseil d'administration





Mercans, le leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement, a annoncé aujourd'hui que Pete Tiliakos a rejoint son conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. Pete est un leader mondial renommé en matière de la stratégie des produits de paiement, un analyste du secteur des RH, un conseiller et un leader d'opinion. Cette désignation fait suite à l'adhésion du vétéran de l'industrie Steve Goldberg au conseil d'administration de Mercans en octobre dernier.

Lors de l'annonce de la désignation de Pete, le conseil d'administration de Mercans a déclaré : « Pete apporte une perspective indépendante et nouvelle à la stratégie et à la structure de gouvernance de Mercans. Son expérience et ses connaissances renforcent le conseil d'administration et l'équipe de direction du fournisseur mondial de services de paiement et de portage salarial. La connaissance approfondie de Pete dans l'industrie est très recherchée et ses perspectives sont très appréciées. Nous sommes ravis que Pete rejoigne le conseil d'administration de Mercans et nous aspirons à travailler avec lui pour renforcer le leadership de la société dans les secteurs mondiaux de paiement et de portage salarial. »

En plus d'être un expert mondialement reconnu en matière de paiement, un employeur de services d'enregistrement et un expert en technologie des RH, Pete est également un contributeur fréquent aux publications, associations et événements de l'industrie. Il est titulaire d'un MBA, une licence en administration des affaires et en gestion des ressources humaines, et est un fier vétéran du Corps des Marines aux États-Unis.

« La vaste expérience de Pete dans le domaine des technologies des RH et ses connaissances mondiales en matière de paiement font de lui un merveilleux ajout à l'équipe de direction de Mercans. Je suis impatient de collaborer avec Pete dans le cadre de nos efforts visant à propulser Mercans vers de nouveaux sommets, » a souligné Vish, PDG des activités de paiement et de logiciels en tant que service (SaaS) chez Mercans.

La technologie mondiale de paiement de Mercans a révolutionné l'industrie en permettant aux clients, aux fournisseurs HCM et aux sociétés de services de paiement de se libérer des solutions logicielles obsolètes et de la nécessité de gérer plusieurs fournisseurs de services dans le pays.

La plateforme HR Blizz de Mercans fournit une fonctionnalité de paiement globale unique brut-net qui permet aux clients de traiter les paiements et de s'intégrer aux autorités fiscales locales dans 160 pays, permettant une consolidation complète et une transformation numérique de leurs opérations de paiement internationales.

À propos de Mercans

Mercans est un leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement. La plateforme mondiale révolutionnaire de paiement de Mercans, HR Blizztm, permet aux PME et aux grandes entreprises de gérer la paie dans 160 pays. Avec 20 ans d'expertise mondiale en matière de paie, Mercans fournit la gamme complète de services RH via une plateforme mondiale unique et sécurisée.

