Dragonfly Therapeutics annonce que tous les droits reviennent à Dragonfly pour son programme d'immunothérapie expérimentale à base d'IL-12, DF6002





Dragonfly est maintenant entièrement propriétaire de la cytokine IL-12, actuellement en phase 1 d'escalade de dose en monothérapie et en association avec le nivolumab. L'IL-12 de Dragonfly a été conçue pour bien se combiner avec un large éventail d'agents oncologiques, y compris la radiothérapie, la chimio, les cibles PD-1 et la cellule NK exclusive de Dragonfly engageant les médicaments candidats, y compris son Trinket DF1001 ciblant l'HER2 en phase 2 et le TriNKET ciblant l'EGFR en phase 1.

WALTHAM, Massachusetts, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui détenir tous les droits au développement du DF6002, son nouveau programme d'immunothérapie expérimentale à base de cytokine interleukine-12 (IL-12), qui en est à la phase 1 du développement clinique, et dont l'augmentation de la dose progresse avec succès en monothérapie et en association avec le nivolumab, aux États-Unis et en Europe. Le développement clinique est actuellement effectué par Bristol Myers Squibb (BMS), mais sera transféré à Dragonfly au cours des prochaines semaines.

« Nous sommes très heureux que l'actif IL-12 développé par Dragonfly soit de retour », a déclaré Joseph Eid, président de la recherche et du développement de Dragonfly, qui a précédemment dirigé le développement clinique pionnier de KEYTRUDA®. « Compte tenu du profil encourageant que nous avons vu à la fois dans les modèles précliniques et dans la clinique à ce jour, nous accélérons le développement de DF6002 à travers une gamme d'indications et de combinaisons. »

« Nous avons beaucoup de respect pour Bristol Myers Squibb, dont la vaste gamme d'agents oncologiques et l'équipe talentueuse, expérimentée et engagée en ont fait un partenaire solide », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Dragonfly Therapeutics.

Depuis une collaboration initiale en 2017 axée sur les tumeurs malignes hématologiques, BMS et Dragonfly Therapeutics ont convenu de deux collaborations supplémentaires qui incluent des cibles oncologiques et de neuroinflammation. BMS a homologué six candidats médicaments TriNKET de Dragonfly et en a deux actuellement dans l'essai clinique. BMS a homologué un TriNKET de Dragonfly pour la neuroinflammation en janvier 2023.

« Nous sommes reconnaissants du travail acharné de l'équipe de BMS sur le développement de DF6002, le médicament le plus avancé à base de cytokines de Dragonfly, a déclaré Bill Haney. Et nous sommes heureux que M. Eid, qui a eu une carrière si extraordinaire rapidement et efficacement en faisant progresser les médicaments en oncologie, prenne maintenant en charge l'accélération du développement clinique du DF6002. »

À propos du DF6002

La DF6002, à base de cytokine IL-12 à demi-vie prolongée de Dragonfly, est une immunothérapie expérimentale évaluée en monothérapie et en association avec le nivolumab chez des participants atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques [NCT04423029]. La DF6002 est une protéine de fusion à portion Fc d'immunoglobuline IL-12 monovalente censée avoir une forte efficacité antitumorale en favorisant la formation d'un micro-environnement tumoral inflammatoire propice à la formation de réponses antitumorales productives. La DF6002 peut stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas suffisamment aux thérapies actuelles. La DF6002 est la plus avancée des cytokines développées par Dragonfly pour répondre aux besoins non résolus des patients atteints de cancers avancés.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des médicaments thérapeutiques qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. En plus de ses actifs cliniques en propriété exclusive, Dragonfly possède un important pipeline de candidats précliniques en propriété exclusive découverts à l'aide de sa plateforme exclusive, ainsi que des collaborations productives avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

