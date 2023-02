Le champion olympique du 100 mètres Marcell Jacobs rejoint la famille PUMA





La marque de sport PUMA s'associe au champion olympique en titre du 100 mètres, l'italien Marcell Jacobs, en vertu d'une entente à long terme. L'athlète portera les produits de la société pour la Coupe d'Orlen, à Lodz, dès ce samedi.

Bien qu'ayant débuté sa carrière dans la discipline du saut en longueur, l'athlète Jacobs a remporté de nombreux titres dans celle du sprint ces dernières années, dont le 100 mètres et le relais 4 x 100 mètres aux jeux olympiques. Il est également le champion mondial et européen en titre du 60 mètres en salle. Son record personnel s'établit à 9,80 secondes sur le 100 mètres.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein de la famille PUMA Marcell Jacobs, digne successeur d'Usain Bolt au titre de champion olympique du 100 mètres, » a déclaré Pascal Rolling, responsable Sports Marketing chez PUMA. « Avec Marcell Jacobs, Andre de Grasse, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah et bien d'autres encore, PUMA s'entoure d'un incroyable éventail d'athlètes en préparation de quelques événements d'athlétisme majeurs à venir cette année et l'année prochaine. »

Avec 1,1 million de followers sur Instagram, où on le connait sous le nom du ?crazylongjumper', Marcell Jacobs rassemble une immense communauté de fans dans le monde entier. Combinée à son style personnel remarquable, sa réussite sportive fait de cet athlète un ambassadeur idéal pour PUMA.

Jacobs portera les crampons d'athlétisme evoSPEED TOKYO NITRO de PUMA qui offrent une combinaison ultime de puissance et de propulsion, grâce à la mousse NITRO Elite de PUMA injectée au niveau de l'avant-pied et à une plaque Pebax sur toute la longueur.

est l'une des principales marques de sport au monde, qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA ne cesse de faire avancer le sport et la culture en créant des produits performants pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle d'excellence inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La marque collabore avec des créateurs et des marques de renom pour introduire ses influences sportives dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 18 300 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

