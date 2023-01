Mobilisation pour un réseau Vraiment public - Quelles portes la CAQ ouvrira-t-elle??





QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Des travailleuses et travailleurs membres de syndicats CSN des secteurs public et privé se sont donné rendez-vous ce matin, rue des Parlementaires, pour sensibiliser les élu-es de l'Assemblée nationale, qui reprennent leurs travaux aujourd'hui aux enjeux majeurs qui se profilent en santé et services sociaux. Pour l'occasion, ils ont déployé une immense bannière symbolisant une porte donnant sur un système plus coûteux et inégalitaire. La CSN invite les député-es et toute la population à la vigilance devant les choix que posera le gouvernement.

«?Notre système de santé et de services sociaux est à la croisée des chemins, explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Depuis une trentaine d'années, nos gouvernements ont centralisé à outrance le réseau public, ils ont miné son caractère démocratique, ils ont choisi la privatisation plutôt que le renforcement de son caractère public. Pour nous, continuer d'aller dans ce sens ne ferait qu'empirer les problèmes que nous vivons. Au contraire, nous invitons le gouvernement à faire preuve de courage en ouvrant la porte aux idées des travailleuses et des travailleurs qui sont les véritables experts en la matière puisque ce sont eux qui prodiguent les soins et services à la population?».

Pour la CSN, les décisions que prendra le gouvernement auront un impact non seulement pour les salarié-es du réseau public, mais pour l'ensemble de la population, dont bien entendu les travailleuses et les travailleurs de tous les autres secteurs de la société. «?Notre réseau public est un acquis précieux pour toutes les travailleuses et les travailleurs qui n'ont pas à se soucier de l'épaisseur de leur portefeuille lorsqu'ils ont besoin de soins et de services, ajoute le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr, présent lors du rassemblement de ce midi. On aura beau tenter de nous rassurer voulant que l'assurance-maladie universelle demeure, on sait bien que plus on ouvrira grande la porte au secteur privé, qui coûte systématiquement plus cher que le secteur public, plus les pressions seront fortes pour reconsidérer le panier de services offerts dans le secteur public.?»

Porte grande ouverte au privé

La CSN redoute notamment la cession annoncée au secteur privé de la gestion des activités dans deux nouveaux hôpitaux. La grande majorité du personnel de ces établissements flambants neufs proviendra forcément du réseau public, qui vit déjà actuellement de sérieux problèmes de main-d'oeuvre. D'autres mesures annoncées par le gouvernement, notamment un récent décret consacrant l'ouverture au privé du secteur des soins virtuels, sont fort préoccupantes, car elles favorisent un système à deux vitesses.

Pour un réseau Vraiment public

Les données sont claires, le Canada est un des pays développés où le secteur privé est déjà le plus présent en santé et services sociaux. Il y a un mythe bien implanté au Québec qui voudrait que le recours au secteur privé en santé et services sociaux soit une idée nouvelle. Pourtant les exemples d'inefficacité du secteur privé dans notre système sont légion. Des groupes de médecine familiale (GMF) qui n'ont jamais rempli leurs promesses d'accessibilité, aux agences privées de personnel qui ont pris tant d'ampleur qu'elles constituent désormais un véritable casse-tête financier et organisationnel, en passant par les centres d'hébergement privés qui facturent d'énormes montants mensuels à leurs usagères et usagers tout en offrant à peine plus que le salaire minimum à leur personnel, le privé en santé et services sociaux fait généralement plus partie du problème que de la solution.

Non au statu quo

La CSN ne défend pas le statu quo. Plus importante organisation syndicale du réseau, représentant plus 125?000 travailleuses et travailleurs de toutes les catégories de personnel du réseau public ainsi que des milliers d'autres relevant d'établissements privés de santé et de services sociaux, la CSN souhaite apporter sa contribution dans la recherche de solutions réalistes et concrètes, émanant des travailleuses et travailleurs eux-mêmes. Plusieurs de ces solutions sont identifiées dans le site Web : www.csn.qc.ca/vraiment-public.

Décentraliser, démocratiser, déprivatiser

Pour la CSN, il faut corriger certaines lacunes issues des précédentes réformes. Le système est aujourd'hui beaucoup trop centralisé. Il faut redonner de l'autonomie aux établissements et amener de nouveau la démocratie. De plus, il faut renforcer le secteur public. Les recours au secteur privé ne sont pas une «?addition?», mais bien une «?soustraction?», car toutes les ressources dirigées vers le privé proviennent du public.

Les CLSC comme porte d'entrée

Entre autres exemples, la CSN invite les élu-es à considérer les CLSC comme la porte d'entrée de tout le système. Dans toutes les régions, c'est le lieu par excellence pour coordonner l'ensemble des soins et services de première ligne. Les CLSC pourraient être ouverts en tout temps, avec des équipes multidisciplinaires prêtes à traiter tous ces cas qui, faute d'alternative, doivent présentement se tourner vers les urgences des hôpitaux, eux-mêmes déjà surchargés.

