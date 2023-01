Avis aux médias - La présidente de la FTQ Magali Picard à la manifestation à Ottawa réclamant une loi anti-briseur de grève





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Magali Picard participera en fin d'avant-midi à la manifestation nationale devant le parlement fédéral afin de réclamer l'adoption d'une loi anti-briseur de grève pour les travailleurs et travailleuses sous juridiction fédérale.

Pour la FTQ, il est urgent que le gouvernement Trudeau mette en place une telle loi afin d'équilibrer les rapports de force et les relations de travail entre employeurs et employés en cas de grève ou lock-out. Il est révoltant qu'une entreprise poursuive ses activités avec des ''scabs'' comme si de rien n'était. D'ailleurs, la FTQ réclame également la modernisation de la Loi québécoise anti-briseur de grève.

AIDE-MÉMOIRE Quoi : Manifestation pour réclamer une loi anti-briseur de grève Date : 31 janvier Heure : 11h30 Où : Devant le parlement d'Ottawa Qui : Magali Picard présidente de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

