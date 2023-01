Nommé directeur commercial de PayRetailers, Philippe Laranjeiro pilotera une ambitieuse stratégie de croissance





PayRetailers, premier fournisseur de technologies de paiement tout-en-un d'Amérique latine, a annoncé la nomination de Philippe Laranjeiro au poste de directeur commercial. Responsable devant le PDG Juan Pablo Jutgla, il supervisera les opérations commerciales de la Société tout en travaillant au soutien d'une croissance rapide, à l'augmentation de la part de marché et à l'accélération de l'optimisation des services.

Un leader de la croissance des fintechs

M. Laranjeiro rejoint le siège de la Société en Espagne. Il apporte à PayRetailers une expérience impressionnante de plus de 20 ans dans le secteur à forte croissance de la paytech, notamment en matière de création et de développement d'équipes inclusives, équitables et performantes. Vétéran de la fintech et des paiements, il a précédemment occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises de la Silicon Valley, notamment Atchik, Netsize, VISA et Citcon.

Sa nomination permettra de soutenir la stratégie de croissance continue que PayRetailers a connue en 2022, année où l'entreprise a étendu sa présence mondiale en passant de 7 à 11 bureaux, doublé ses effectifs qui s'élèvent maintenant à plus de 200 collaborateurs, et acquis les sociétés Paygol au Chili et Pago Digital en Colombie.

Juan Pablo Jutgla, fondateur et PDG de PayRetailers, a déclaré: «Nous sommes ravis d'accueillir une personne de l'envergure de Philippe Laranjeiro à notre équipe de direction. C'est un vétéran chevronné de la fintech aux compétences exceptionnelles qui possède une mentalité clairement axée sur le client. À l'heure où nous continuons à nous concentrer sur la croissance, l'amélioration de la rentabilité et la performance de notre entreprise, son expérience et son expertise en leadership commercial seront un atout précieux.»

Guider la transformation numérique en Amérique latine

Spécialiste de l'alignement de la gestion des talents sur la croissance de l'entreprise, M. Laranjeiro dirigera les ventes, les partenariats, l'engagement des clients et la stratégie de réussite de PayRetailers.

Philippe Laranjeiro a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre l'équipe de PayRetailers en ce moment où nous déployons nos technologies innovantes pour dynamiser la transformation numérique des commerçants et optimiser de nouveaux flux de revenus.»

À propos de PayRetailers

Fondée en 2017, PayRetailers est une entreprise à l'ADN latin et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de paiement en ligne. La Société propose aux commerçants du monde entier une API directe, une plateforme technologique, un contrat unique et l'intégration de plus de 250 méthodes de paiement sans avoir besoin d'une entité locale. La plateforme PayRetailers permet aux entreprises de gérer leur écosystème de paiement, d'analyser les données et de simplifier leur expérience client grâce à des solutions entièrement intégrées. PayRetailers a son siège social en Espagne et des bureaux régionaux en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Costa Rica, au Paraguay et au Pérou.

